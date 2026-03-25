Delprojektledare Hårdvara
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-03-25Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du får en central roll i projekt kopplade till avancerade navala ledningssystem inom försvarsindustrin. Uppdraget fokuserar på hårdvarudelen av kund- och supportprojekt, där du ansvarar för att skapa struktur, driva samordning och säkra leverans enligt överenskommelse.
Du arbetar i en komplex miljö med många kontaktytor och blir en viktig länk mellan projekt, produktion, dokumentation och teknikteam. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att hålla ihop helheten och vill arbeta nära flera discipliner i verksamhetskritiska leveranser.
ArbetsuppgifterLeda och styra hårdvarudelen i kundprojekt och supportprojekt.
Koordinera ett team inom el, mekanik, embedded SW och systemansvar.
Säkerställa att kundanpassade lösningar levereras enligt överenskommelse.
Fungera som nav mellan kundprojekt, produktion, dokumentation och hårdvaruprojektet.
Följa upp aktiviteter, skapa framdrift och hantera beroenden mellan olika teknikområden.
Bidra till struktur och tydlighet i projekt med höga krav på kvalitet och leveransprecision.
Krav3-7 års relevant erfarenhet.
Några års erfarenhet som projektledare.
Förmåga att leda och samordna arbete i tvärfunktionella team.
Erfarenhet av att arbeta nära flera teknikområden och intressenter.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från hårdvarurelaterade områden.
Bakgrund från projekt där el, mekanik och embedded SW samverkar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7458860-1912289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9818403