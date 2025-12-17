Delprojektledare - Produktion
2025-12-17
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Delprojektledare - Produktion på uppdrag av vår klient.
Nivå 3. 3-8 års erfarenhet
I rollen som delprojektledare inom Produktion är du ansvarig för att planera, organisera och övervaka genomförandet av produktionsbeställningar. Du kommer att samordna resurser, teammedlemmar och aktiviteter för att säkerställa att produktionen levererar enligt tidsram, budget och uppsatta mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar: * Resursplanering för det specifika projektuppdraget/beställningen * Att skapa, förankra och kommunicera produktionsplan till berörda intressenter * Produktionsuppföljning tillsammans med planering * Säkra att avvikelser mot överenskomna planer, kostnader, leveranser och mål hanteras och eskaleras * Följa upp kostnader mot ett delegerat budgetansvar * Utföra produktionskalkyler efter förfrågan och hålla prislistor uppdaterade * Sammankalla och ansvara för diverse olika arbets- och beslutsforum * Rapportering av status och läge till såväl projekt som styrgrupper inom och utom produktion
Godkänd säkerhetsprövning krav innan start.
Övrig information Arbetsmodell: 100% på plats Uppdragsperiod: 2026-01-13 till Öppet
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Ersättning
