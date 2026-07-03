Delivery Coordinator till Chas Visual Management
Chas Visual Management AB / Administratörsjobb / Nacka Visa alla administratörsjobb i Nacka
2026-07-03
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Vill du vara spindeln i nätet mellan försäljning, leverans, kunder och partners?
Hos Chas Visual Management får du en central roll i ett växande bolag där du arbetar nära både leverans, ekonomi och försäljning. Du blir en viktig del av vårt leveransteam och ansvarar för att våra affärer går från vunnen affär till lyckad leverans – med ordning, kvalitet och hög servicenivå.
Vi söker dig som tycker om struktur, gillar att lösa problem och trivs med många kontaktytor. Du är personen som gärna lyfter telefonen för att reda ut en fråga innan den blir ett större problem och som har förmågan att skapa förtroende hos både kunder och partners.
Om Chas Visual Management
Chas Visual Management är en digital partner till offentlig sektor. Vi hjälper myndigheter, kommuner och regioner med konsulttjänster, programvara och digitala lösningar.
Vi arbetar med några av Sveriges största offentliga organisationer och lägger stor vikt vid kvalitet, långsiktiga relationer och hög leveransprecision. Som en del av vårt team får du vara med och utveckla våra arbetssätt och bidra till ett bolag med höga ambitioner.
Om rollen
Som Delivery & Contract Coordinator arbetar du nära vår Leveransansvarige och blir en viktig del av både leverans- och säljprocessen.
Du ansvarar för att hålla ihop många av de administrativa och affärskritiska processerna som krävs för att våra leveranser ska fungera smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera och koordinera leveranser mot kunder.
Skriva, granska och administrera avtal och avtalsbilagor.
Säkerställa att avtal är giltiga och följs upp under hela avtalsperioden.
Hantera onboarding av konsulter och andra leveranser.
Beställa och administrera programvarulicenser.
Ha löpande dialog med kunder, partners och underleverantörer.
Lösa frågor och utmaningar innan de utvecklas till problem.
Stödja säljavdelningen i leverans- och avtalsrelaterade frågor.
Bidra i företagets arbete med kvalitetsledning enligt FR2000 och informationssäkerhet enligt ISO 27001.
Delta i utvecklingen av interna processer och rutiner.
Du kommer att få arbeta med många olika typer av frågor där både servicekänsla och struktur är avgörande.
Vi tror att du
Du behöver inte kunna allt från början, men du har rätt inställning och vill utvecklas.
Vi tror att du:
är mycket strukturerad och noggrann
har en mycket god administrativ förmåga
har mycket god läs- och skrivförmåga på svenska
uttrycker dig professionellt även på engelska
tycker om att prata med människor och känner dig bekväm i telefon
är lösningsorienterad och tar gärna initiativ
har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
kan hantera flera parallella arbetsuppgifter utan att tappa kvalitet.
Hos oss får du
En varierad roll med stort eget ansvar.
Arbeta nära företagets ledning och vara delaktig i affärerna.
Möjlighet att utvecklas inom avtal, offentlig upphandling och leveransstyrning.
Vara med och utveckla företagets processer och kvalitetsarbete.
Ett engagerat team där vi hjälper varandra och har nära till beslut.
Praktisk information
Placering: Nacka, Stockholm.
Arbetet utförs huvudsakligen från vårt kontor. Rollen bygger på nära samarbete med kollegor och många dagliga kontakter med kunder och partners, vilket gör att fysisk närvaro på kontoret är en viktig del av tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-03Så ansöker du
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Vi ser fram emot att höra från dig och få veta varför just du vill bli en del av Chas Visual Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chas visual management AB
(org.nr 556726-4758)
Stubbsundsvägen 11 (visa karta
)
131 41 NACKA Arbetsplats
Chas Visual Management AB Kontakt
Konsultchef
Nellie Svensson nellie.svensson@chas.se 0735229324 Jobbnummer
9991540