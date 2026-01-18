Delikatess & Chark
Ava Livs AB / Butikssäljarjobb / Tranemo
2026-01-18
Vi söker nu förstärkning inom Delikatess & Chark
Vi arbetar ständigt för att erbjuda våra kunder en riktigt bra och god upplevelse när det gäller catering. Just nu söker vi en dedikerad och ansvarstagande person som kan leda vår chark, catering, kallskänk och bageri med stor passion.
Arbetsuppgifter:
I rollen kommer du att spela en nyckelroll för att skapa och upprätthålla en grym kundupplevelse.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Ledning med fokus på kvalitet och service.
Planering och hantering av sortimentet för att säkerställa variation och tillgänglighet.
Övervakning av skärning, förpackning och presentation av delikatesser enligt hög standard.
Proaktivt erbjuda rådgivning och försäljningsstöd till kunder.
Hantering och samordning av Deli, Kök och Catering-verksamheten.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som är självgående, engagerad och har starkt fokus på både kunder och teamets framgång.
De personliga egenskaper vi värdesätter inkluderar:
Flexibilitet att hantera arbetsbelastning och butikens öppettider, inklusive helger.
Positiv inställning och förmåga att skapa en välkomnande atmosfär.
Utmärkta kommunikationsfärdigheter för att samarbeta effektivt med både kollegor och kunder.
Kvalifikationer:
För att vara en stark kandidat för denna ansvariga roll bör du ha:
Erfarenhet av arbete inom delikatess eller liknande område.
Förmåga att leda och organisera arbete inom avdelningen.
Kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll (meriterande).
Vilja att ta initiativ och driva förbättringar inom avdelningen.
Känner du dig träffad? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Tjänsten är baserad på 20h/veckan.
Vi kommer genomföra intervjuer löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Känner du någon som du tror skulle passa för tjänsten, tipsa gärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: Ava.rezaei@nara.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Delikatess & Chark - Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ava Livs AB
(org.nr 556648-9851)
Boråsvägen 26 (visa karta
)
514 44 LÄNGHEM Arbetsplats
ICA Nära Länghem Jobbnummer
9690185