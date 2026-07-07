Delgivare -Härnösand
Aktiv Delgivning Gbg AB / Redovisningsekonomjobb / Härnösand Visa alla redovisningsekonomjobb i Härnösand
2026-07-07
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Delgivning Gbg AB i Härnösand
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eller i hela Sverige
Om Tjänsten
Du ansvarar för ett geografiskt område och får till dig uppdragen löpande. Varje uppdrag innehåller uppgifter om vem som eftersökts, både privatpersoner och företag. Ditt arbete innebär att aktivt försöka komma i kontakt med personen och överlämna handlingen mot kvittens. Det görs vanligen genom att söka på folkbokföringsadress, arbetsplats eller på andra sätt hitta sökvägar.
Arbetet utförs med fördel på kvällar och helger. Det är ett fritt och rörligt arbete med mycket eget ansvar. All rapportering sker till oss via vårt webbaserade datasystem och vi på kontoret finns tillgängliga dagtid för att svara på frågor.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och dina värderingar.
Om Aktiv Delgivning
Aktiv Delgivning är ett renodlat delgivningsbolag med närmare 25 års branscherfarenhet och är auktoriserat av Länsstyrelsen. Verksamheten bedrivs från vårt kontor i centrala Göteborg. Aktiv Delgivning har uppdrag i hela Sverige och samarbetar med ca 130 delgivare.
Vem är du?
Du har ett klanderfritt förflutet. Det är ett krav då din lämplighet prövas hos Länsstyrelsen.
Du är lugn, stabil och har lätt för att möta nya människor.
Det är viktigt att du är ansvarstagande eftersom du arbetar mycket på egen hand.
Du är lösningsorienterad och bra på att uppnå resultat.
Krav och erfarenheter
Körkort B och tillgång till egen bil
Gymnasieexamen
Du ska behärska svenska språket i tal och skrift, andra språk är meriterande.
Har du tidigare erfarenhet från delgivning- eller inkassobranschen ser vi det som meriterande.
Arbetstider
Som delgivare hos Aktiv Delgivning arbetar du på uppdrag. Betalning sker månadsvis efter presterat resultat.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor? Kontakta oss på info@aktivdelgivning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028417-2089373". Arbetsgivare Aktiv Delgivning Gbg AB
(org.nr 556529-8741), https://careers.aktivdelgivning.se
Härnösands Stn (visa karta
)
871 45 HARNOSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aktiv Delgivning Jobbnummer
9995040