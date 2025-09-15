Dela din matpassion med oss - bli vår nya kock!
2025-09-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
Restaurang Tage är en gastronomisk och prisbelönad restaurang och vår vision är att fortsätta vara etablerade som en av de bästa restaurangerna i Norrland. Hjärtat av restaurangen är vår flammande grill där köttet har en given plats. Vi arbetar i stor utsträckning med lokala råvaror och det bästa som Norrbotten har att erbjuda.
Vi tror på att skapa en familjär atmosfär där varje medlem i teamet känner sig uppskattad och respekterad. Vårt gemensamma mål är att leverera smaker som berör och skapar minnen.
Restaurang Tage ansvarar för all mat och dryck i hela byggnaden, det vill säga att det är Tages personal som sköter både restaurang, frukostvåning och lobby. Hos oss kan du exempelvis arbeta som kock, servitris, frukostvärdinna eller i lobbybaren på KUST Hotell.
Oavsett om du är nyutexaminerad, kommer direkt från annat yrke eller erfaren inom branschen, erbjuder vi utbildning, utmaningar och möjligheter till personlig & professionell tillväxt.
Utforska våra lediga tjänster och ansök idag för att vara med och skriva nästa kapitel av din karriär!
Kock
Är du passionerad för riktigt bra mat och vill vara en del av ett sammansvetsat team med höga ambitioner?
Vi söker dig som är utbildad kock och har erfarenhet från branschen. Du har breda kunskaper inom matlagning, känsla för råvaror och en naturlig stolthet i ditt hantverk. För oss är lagarbete avgörande, men vi värdesätter också din förmåga att ta eget ansvar och arbeta självständigt.
Hos oss får du:
Möjlighet att utvecklas i ett kreativt kök
Arbeta med råvaror av hög kvalitet, ofta lokalt producerade
Vara en del av ett härligt team som brinner för mat och service
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Är du redo att ta plats vid grillen och bidra till vår fortsatta framgång?
Ersättning

Enligt överenskommelse
