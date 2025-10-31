Dekra Söker En Besiktningsadministratör! Göteborg
2025-10-31
Vill du bidra till säkerhet och kvalitet i en administrativ roll med stort ansvar? Som Besiktningsadministratör hos oss hanterar du administrationen kring besiktningar av tryck- och lyftanordningar - med fokus på fakturering, kunddata, avtal och internsupport.
Tjänsten är nationell, vilket innebär samarbete över hela landet, men du har huvudansvar för dina tilldelade sektioner. Resor kan förekomma, exempelvis vid större projekt och revisionsstopp. Placeringsort Göteborg.
Vem är du?
Du är flexibel, kommunikativ och trivs med att arbeta metodiskt och självständigt. Du har ett intresse för administration och fakturahantering, och tar gärna ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Vi söker dig som har:
Utbildning på minst gymnasienivå eller erfarenhet från liknande roll
Goda kunskaper i Microsoft Office (Excel, Word, Teams)
Erfarenhet av CRM-system (t.ex. Salesforce, LIME)
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Visma PX och DCE
Tidigare administrativt arbete
Vi erbjuder dig:
En spännande arbetsplats där innovation, kvalitet och säkerhet står i fokus. Du blir en del av ett sammansvetsat team med högt i tak, där samarbete och balans mellan arbete och fritid värderas högt. Du får möjlighet att växa i din roll genom att arbeta med varierande uppgifter inom administration och ekonomistöd.
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling inom våra olika affärsområden
Fortlöpande intern utbildning
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Stämmer ovanstående in på dig?
Vi tar emot ansökningar löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Tveka då inte med att skicka in din ansökan till oss redan nu!
Välkommen med ansökan i form av personligt brev och CV.
Om du har frågor kring tjänsten, så är du välkommen att kontakta Johanna Bendrik.
Johanna Bendrik johanna.bendrik@dekra.com
