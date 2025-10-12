Dejes Pizzeria söker personal!

Özdemir, Mehmet Sefik / Kockjobb / Forshaga
2025-10-12


Visa alla kockjobb i Forshaga, Kil, Karlstad, Hammarö, Grums eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Özdemir, Mehmet Sefik i Forshaga

Vi söker en person som vill arbeta på vår pizzeria. Arbetsuppgifterna kan vara att baka pizza, hjälpa till i köket eller med servering och städning. nga krav på tidigare erfarenhet - vi lär upp dig på plats. Det viktigaste är att du är ansvarsfull, positiv och vill arbeta.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: sana_inat_5@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Özdemir, Mehmet Sefik, https://dejeforspizzeria.com/
Banvägen 3 (visa karta)
669 31  DEJE

Arbetsplats
Özdemir Mehmet Sefik

Jobbnummer
9552251

Prenumerera på jobb från Özdemir, Mehmet Sefik

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Özdemir, Mehmet Sefik: