Dejes Pizzeria söker personal!
2025-10-12
Vi söker en person som vill arbeta på vår pizzeria. Arbetsuppgifterna kan vara att baka pizza, hjälpa till i köket eller med servering och städning. nga krav på tidigare erfarenhet - vi lär upp dig på plats. Det viktigaste är att du är ansvarsfull, positiv och vill arbeta.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
Detta är ett heltidsjobb.
