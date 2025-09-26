DC Wäst rekryterar Resande Platschef
2025-09-26
DC Wäst fortsätter att växa! Ett hungrigt och expansivt byggföretag som gillar nytänkande och innovationsförmåga. Med ett sammansvetsat team och ett brett nätverk av duktiga underentreprenörer utför vi entreprenader över hela Sverige. Med kommersiella fastigheter i fokus genomför företaget om-, till- och nybyggnationer. I dagsläget består organisationen av 26 medarbetare och vi fortsätter att växa. Nu söker vi ytterligare en Resande Platschef till detta vinnande team.
DC Wäst - Ett expansivt och nytänkande byggföretag
DC Wäst fortsätter sin imponerande tillväxtresa som ett innovativt byggföretag. Med ett starkt fokus på nytänkande och kreativitet drivs verksamheten framåt av ett sammansvetsat team och ett brett nätverk av skickliga underentreprenörer. Företaget är specialiserat på entreprenad och konceptbyggnation och tar sig an projekt över hela Sverige. Vi bygger nyskapande fastigheter, genomför om- och tillbyggnationer och anpassar kontor och lokaler efter kundernas unika behov. Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som resande platschef har du stor frihet att i planera, leda och styra dina projekt till framgång. Tjänsten som platschef är en nyckelroll, där du självständigt leder om-, till- eller nybyggnationer av kommersiella projekt av varierande storlek och typ. Det är en mycket varierad tjänst med ansvarar för alla delar av produktionen, fram till slutbesiktning och överlämnande. Du kommer själv att planera och styra över din tid. Då uppdragen finns i hela landet är det av största vikt att du har möjlighet att vara på resande fot och bo borta på veckorna (måndag - torsdag).
Arbetsuppgifter:
Ansvar för projektets genomförande från byggstart till överlämnande
Leda, fördela och samordna arbetet inom gällande projekt
Att driva den dagliga produktionen
Delansvar för upprättande av produktionskalkyler
Ansvara för projektets budget och prognoser
Hantera vissa inköp av material och underentreprenörer
Planera och ansvara för genomförande och efterlevnad av rutiner avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Löpande kontakt med beställare, underentreprenörer samt kollegor
Om dig
Du som söker trivs bäst i rollen om du är en driven och självgående person med förmåga att tänka nytänkande och arbeta strukturerat. Du har ett starkt engagemang i ditt arbete och en långsiktig syn på dina projekt. Med din väl utvecklade samarbetsförmåga kan du enkelt skapa goda relationer och navigera smidigt mellan olika yrkesgrupper. Kvalifikationer
Minst 2-3 års erfarenhet som platschef inom byggbranschen.
Tidigare vana av en resande tjänst är meriterande.
Utbildad byggnadsingenjör eller erfarenhet från yrkesarbetarbakgrund och arbetat dig uppåt.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Möjlighet att bo borta under veckorna.
Fördelaktigt om du bor i Göteborgs närområde, då företaget är Göteborgsbaserat.
DC Wäst erbjuder
Slutgiltig kandidat erbjuds en utvecklande, spännande och långsiktig tjänst i ett ungt och framåt företag med bra anställningsvillkor. Du kommer att få arbeta med duktiga kollegor ochVara en viktig kugge i teamet, där du utvecklar företaget tillsammans med oss andra.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar DC Wäst med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Rebecka Svensson på rebecka.svensson@onepartnergroup.se
.
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
