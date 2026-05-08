DBA-konsult till Myndigheten för digital förvaltning
2026-05-08
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Konsulten ska ha: * Erfarenhet av modellering och optimering av databaser * Erfarenhet av administration och drift av PostgreSQL * Erfarenhet av klustrade PostgreSQL-lösningar, exempelvis Crunchy * Erfarenhet av att arbeta i containerplattformar, exempelvis OpenShift * Erfarenhet av förvaltning och tjänstefiering av databaser * Erfarenhet av rutiner för återställning och backup * Erfarenhet av arbete i agila team * Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande kompetens: * Erfarenhet av administration av MySQL och MongoDB * Erfarenhet av migreringsverktyg, exempelvis Flyway * Erfarenhet av IAC (infrastructure as code) * Erfarenhet av GitOps och CI/CD * Erfarenhet av Linuxadministration
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig.
9901445