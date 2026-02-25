DBA till Kronofogdens IT-avdelning
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Vi söker dig som idag jobbar som DBA eller ser en vilja att utvecklas till DBA och som vill fortsätta växa i den rollen hos oss. Du har grunderna och vill utvecklas vidare med oss, vi erbjuder stöd i form av erfarna kollegor och kompetensutveckling.
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag samtidigt som du får möjlighet att bidra och utveckla dina kunskaper! Kronofogden erbjuder ett modernt och hållbart arbetsliv där t.ex. distansarbete är en möjlighet i den omfattning verksamheten beslutar.
Just nu anställer vi medarbetare i Stockholm.
Om jobbet
I rollen som DBA blir du en del av ett av våra utvecklingsteam där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Som DBA kommer du stötta teamet med databasrelaterade frågor vid både nyutveckling och förvaltning. Du kommer att arbeta med databasadministration i Oracle eBS i en miljö där vi värdesätter samarbete, kreativitet och kontinuerligt lärande.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbeta med applikationsservern och dess mjukvara
- Arbeta nära Skatteverket som är driftleverantör och vara en del av utvecklingsteamet kring applikationen
- Installera/uppdatera Oracle eBS
- Arbeta med kontinuerligt underhåll och säkerhetsarbete
- Övervaka och hantera produktions- och testmiljöer
- Genomföra felsökning, isolera och korrigera fel
- Leverera relevant dokumentation
- Medverka i förbättringsarbete och teknisk utveckling
Du arbetar dagligen i ett högt prioriterat och strategiskt viktigt IT-system tillsammans med kompetenta kollegor som du delar ditt intresse för teknik med. Du kommer att vara med och utveckla, vidareutveckla samt förvalta IT-system som är baserade på affärssystemet Oracle eBS.
Om dig
Som medarbetare på Kronofogden förväntas du leva upp till vår medarbetarpolicy.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-oss/medarbetarpolicy
Du är nyfiken, tar ansvar för din utveckling, har en stark analytisk förmåga och ett gott omdöme. Du tar initiativ, är engagerad och tar ansvar för att målen nås. Du arbetar alltid för att skapa mesta möjliga mervärde för myndigheten. Eftersom vi arbetar tvärfunktionellt ser vi att det är viktigt att du har mycket lätt för att skapa och upprätthålla goda kontakter och nätverk. Du bemöter andra med respekt, vänlighet och lyssnar aktivt på andra och visar positiv attityd. Det är viktigt att du är strukturerad, kan samverka med andra för att nå målen men även att du arbetar självständigt för att driva utveckling. Du har mycket goda kommunikativa färdigheter och kan på ett pedagogiskt sätt tydliggöra frågor inom din expertis gentemot de olika roller du möter inom myndigheten.
Vi söker dig som har:
- utbildning från högskola/universitet eller YH-utbildning inom systemvetenskap, datateknik eller motsvarande
- aktuell kunskap i SQL (Structured Query Language)
- kännedom om databassystem som exempelvis PostgreSQL, Oracle, MySQL eller MariaDB
- förmåga att förstå komplexa IT-miljöer
- flera års aktuell arbetslivserfarenhet av utveckling i Java
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Om företaget
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader. Du blir anställd som it-handläggare. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Denna anställning innebär en placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer därför att genomföras före beslut om anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats och följa oss på Linkedin.https://www.kronofogden.se/jobba-hos-osshttps://www.linkedin.com/company/kronofogdemyndigheten/
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-20!
