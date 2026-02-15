Db Fast Söker Fastighetsingenjör / Teknisk Förvaltning
Db Fast AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-02-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Db Fast AB i Stockholm
DB FAST söker en senior energi-/fastighetsingenjör som stöttar drift, driver energiåtgärder och optimerar tekniska installationer i ett växande bostads- och lokalbestånd.
Krav (obligatoriska)
Relevant högskole-/universitetsutbildning inom energisystem eller likvärdig
Minst 10 år som energikonsult eller motsvarande
Minst 10 år systematisk energioptimering i större bostadsbestånd (1 miljon kvm A-temp)
Erfarenhet av fjärrvärmeanalys
Erfarenhet av optimering i kommersiella lokaler
Kunskap om lagar, myndighetskrav och standarder (VVS/energi m.fl.)
Kunskap i investeringskalkyler & ekonomiska beräkningar
IT- och systemvana, digitalt arbetssätt
Svenska & engelska i tal och skrift
Körkort B
Uppgifter/ansvar
Energieffektivisering & optimering
Stöd till drifttekniker & coachning
Energiutredningar, kalkyler & besparingsberäkningar
Analys & rapportering
Samverkan med drift, teknik & entreprenörer
Utbildning & möten inom energi
Utveckling av processer/rutinerPubliceringsdatum2026-02-15Dina personliga egenskaper
Självständig * Strukturerad * Kommunikativ * Relationsbyggande * Strategisk & operativ
Intresserad?
Skicka ett kort mejl med presentation och CV till info@dbfast.se
. Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan skickas till: info@dbfast.se
E-post: info@dbfast.se Arbetsgivare Db Fast AB
(org.nr 559442-9606), https://www.dbfast.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Db Fast Kontakt
DB FAST AB - info@dbfast.se 08-502 355 48 Jobbnummer
9743178