Datorvan administratör sökes!
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Har du god datorvana och tycker om att arbeta systematiskt? Är du kanske ny ut i arbetslivet eller söker en meriterande roll inom ekonomi och administration att fylla på CV:et med? Då kan detta uppdrag vara något för dig!Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en administratör till vår kund, ett stort globalt bolag som på daglig basis hanterar en stor mängd fakturor. De behöver nu förstärkning i teamet i form av en administratör. Arbetstiderna är vardagar 8-17, på plats på kontoret i Kista.Arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att jobba på bolagets leverantörsreskontraavdelning där din huvudsakliga arbetsuppgift blir att verifiera fakturor. Detta är första steget i hanteringen av fakturor. Allt sker digitalt in ett system som heter Verify där bolaget har byggt tusentals fakturamallar som per automatik ska matcha med inskannade fakturor. Du kommer att få en utbildning i systemet och arbetet samt stöd under arbetsgång, tills att du är helt trygg i att sköta arbetet självgående.
Dina egenskaper
Denna roll kräver stor noggrannhet samt att man kan ta till sig information på ett bra sätt. Förmågan att vara uppmärksam på detaljer och undvika misstag är väsentlig för att lyckas i denna roll. Du kommer att få upplärning i systemen, men vi ser att du som söker redan har god datorvana och fallenhet för att lära dig nya system. Avslutningsvis ser vi att du är en positiv och samarbetsvillig kollega som vill bli en del av ett härligt team!
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasial utbildning eller likvärdigt
God datorvana
Snabblärd
Noggrann
Goda kunskaper i svenska
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av ekonomiarbeteTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 3 månader, med chans till förlängning. Start 2025-12-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35484 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1300 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9586172