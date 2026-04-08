Dataspecialist levande samlingar Botanisk trädgård
2026-04-08
Botaniska trädgården är en plats där växtvärldens mångfald är i centrum. Botaniska är en vetenskaplig institution med botanisk forskning och hortikulturellt utvecklingsarbete på hög internationell nivå. Under trädgårdens hundraåriga historia har växter från hela världen fått sin plats i våra levande samlingar och de odlas nu i vackra miljöer runtom i trädgården, i arboretet samt i växthusen.
Varje år får våra 600 000 besökare en upplevelse utöver det vanliga som vi hoppas ska väcka intresse för växtvärldens mångfald och det viktiga bevarandearbetet av densamma. Den pedagogiska verksamheten är riktad både till skolor och utbildningsaktörer i form av lektioner och fortbildning, samt till allmänheten genom utställningar, visningar och event.
Botaniska är en av de största botaniska trädgårdarna i Europa med sina omkring 75 hektar och 20 000 unika växter från mer än 130 länder. På vår arbetsplats är alla medarbetare viktiga delar i helheten och tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål och vårt arbetsspråk är svenska.
Botaniska trädgården i Göteborg är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.
Detta är en tidsbegränsad projektanställning på ett år med fokus på att rensa, stärka och vidareutveckla hanteringen av accessionsdata inom Botaniskas levande samlingar, inklusive den nyligen etablerade fröbanken. Dina arbetsuppgifter
Implementera och anpassa ett datahanteringssystem för Botaniskas fröbank.
Säkerställa en smidig koppling mellan fröbankens register och data för levande samlingar.
Lägga in data i vår befintlig databas för levande samlingar, och arbeta av prioriterade historiska dataskulder.
Identifiera och åtgärda inkonsekvenser, luckor, dupliceringar och strukturella svagheter i samlingarnas data.
Stödja taxonomisk harmonisering av samlingarna, inklusive bidra till utvärdering och eventuell implementering av World Flora Online som taxonomisk referens.
Assistera intendenter med kartläggning och avstämning av vetenskapliga namn för att förbättra nomenklaturens konsekvens.
Bidra till utveckling av tydliga riktlinjer och processbeskrivningar för datainmatning inom hela trädgården för att säkerställa enhetlighet.
Utforska lösningar som underlättar datainmatning i olika arbetsmiljöer, särskilt i trädgården och i fält.
Samverka med VGR:s IT-avdelning kring relevanta systemuppdateringar, installationer och praktiska förbättringar.Kvalifikationer
Akademisk examen inom informatik, biologi, miljövetenskap eller IT/data.
Praktisk erfarenhet av datainmatning, datarensning och validering inom biologiska eller miljörelaterade data.
Förmåga att dokumentera arbetsflöden på ett tydligt och pragmatiskt sätt.
Noggrant och strukturerat arbetssätt.
Förmåga att arbeta självständigt med uppgiftsfokuserade arbetsuppgifter.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande:
Förståelse för växttaxonomi och nomenklaturprinciper.
Erfarenhet av arbete med biodiversitetssamlingar, särskilt levande samlingar, eller strukturerade vetenskapliga dataset.Anställningsvillkor
Projektanställning 12 månader.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Carl Skottsbergs gata 22 A (visa karta
)
413 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Mats Havström, forskningschef 0702-775190 Jobbnummer
9841573