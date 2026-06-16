Dataskyddsspecialist / Juridisk rådgivare, Edudata.io
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2026-06-16
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Vill du vara med och forma framtiden för integritetsskydd i digitala lärmiljöer?
Vi letar efter en engagerad juridisk rådgivare till vårt Edudata.io team. Vi rekryterar till en specifik tjänst, men rollen kan anpassas efter din bakgrund – oavsett om du redan är en erfaren dataskyddsspecialist som har agerat Dataskyddsombud (DPO) och har praktisk erfarenhet av DPIA:er, eller en jurist i början av din karriär med ett starkt driv att utvecklas till en dataskyddsexpert i toppklass. Vi erbjuder en unik möjlighet att fördjupa din expertis inom dataskydd inom utbildningssektorn. I denna roll på Edudata.io kommer du att stödja svenska utbildningsanordnare, såsom kommuner, i deras dataskyddsskyldigheter och hjälpa till att säkerställa elevernas integritet i digitala lärmiljöer.
Vad är Edudata.io?
Edudata.io är den ledande plattformen för tredjepartsrisker utformad specifikt för utbildningssektorn, utvecklad av det finska företaget Cloudpoint Oy. Vår tjänst, byggd på en "Human-AI-Human"-filosofi, kombinerar avancerad, specialiserad AI med mänsklig juridisk expertis för att analysera digitala verktyg för skolor. Vi tillhandahåller en omfattande, förhandsutvärderad databas med över 5 000 utbildningsapplikationer, vilket hjälper kommuner och andra utbildningsanordnare att effektivt hantera efterlevnad av GDPR, AI-förordningen (AI Act) och NIS2. Istället för att bara erbjuda ett generiskt verktyg tillhandahåller Edudata.io genomförbara åtgärder för riskreducering (mitigations) och skapar transparens för elever och vårdnadshavare. Ditt dagliga arbete kommer att vara centralt för att upprätthålla och expandera dessa viktiga riskbedömningar. Vi samarbetar med Online Partner och tillsammans löser vi det digitala ekosystemet för utbildningsbranschen.
Vad är dina arbetsuppgifter?
Beroende på din erfarenhetsnivå kommer ditt dagliga ansvar att sträcka sig från att assistera till att självständigt leda följande områden:
Riskbedömning av digitala verktyg: Du kommer att skapa riskbedömningar för digitala plattformar och tjänster som används i undervisningen utifrån dataskydd, artificiell intelligens och informationssäkerhet. Du säkerställer att utbildningsapplikationer efterlever nationell och internationell lagstiftning (särskilt GDPR). Detta inkluderar att analysera integritetspolicy och avtal för plattformar och tjänster.
Konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA): Det är utbildningsanordnarens ansvar att genomföra omfattande DPIA:er för högriskmiljöer inom utbildning. Din uppgift är att assistera dem i utformningen av dessa DPIA:er.
Juridiskt stöd: Du kommer att hjälpa våra kunder med vardagliga dilemman och svara på dataskyddsrelaterade frågor. Du kommer att delta i kundmöten och webbinarier.
Lagbevakning: Du kommer att övervaka och analysera nationella och internationella utvecklingar, lagstiftning och rättspraxis relaterad till integritet, dataskydd och artificiell intelligens.
Processutveckling: Du kommer att delta i internationella möten med det juridiska teamet och vara delaktig i att utveckla den juridiska avdelningens verksamhet tillsammans med teamet.
Andra juridiska uppgifter: Möjlighet att delta i att utforma avtal, förhandlingar och genomföra olika juridiska utredningar både på Online Partner och Edudata.io.
Vad vi förväntar oss av dig:
För den erfarna: Du har redan gedigen praktisk erfarenhet av dataskydd. Du kan ha arbetat som Dataskyddsombud (DPO) och har konkret erfarenhet av att utföra eller delta i Konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA).
För juniorjuristen: En juristexamen (Master of Laws) och en stark vilja att lära och utvecklas till en professionell dataskyddsexpert.
Ett genuint intresse för digital utveckling och dess juridiska konsekvenser, särskilt rörande integritet, dataskydd och artificiell intelligens.
Flytande förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Ett analytiskt, proaktivt och självständigt arbetssätt, samt god samarbetsförmåga.
Förmågan att snabbt lära och ta till dig ny information.
En förståelse för utbildnings- och den offentliga sektorn anses vara meriterande.
Vad vi erbjuder dig:
Omfattande introduktion till rollen och vår verksamhetsmiljö.
En intressant roll med möjligheter till tillväxt i vår expertorganisation.
En primär fysisk arbetsplats i Stockholm på kontoret hos Cloudpoint Oy:s partner, Online Partner AB (Adress: Mejerivägen 3, Liljeholmen).
Flexibla arbetstider och möjlighet till delvis distansarbete.
En trivsam och uppmuntrande arbetsmiljö där gym, parkering och en fylld kyl ingår. Great place to work certifierade.
Möjligheten att utvecklas i din karriär, utbilda dig och bli en certifierad CIPP/E-dataskyddsjurist.
Marknadsmässig lön med bra förmåner. (Observera att den slutgiltiga lönen kommer att fastställas baserat på din erfarenhetsnivå och dina kvalifikationer).
Ta chansen:
I denna roll får du praktiskt tillämpa din juridiska expertis och utveckla din professionalism inom det snabbt utvecklande och samhälleligt viktiga området dataskydd. Vi erbjuder dig en utmärkt språngbräda för din framtida karriär i gränssnittet mellan juridiska frågor och digitala tjänster.
Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) och bli en del av Edudata.io:s team!
Vi kommer att behandla ansökningar löpande under ansökningsperioden och kommer att tillsätta tjänsten så snart vi har hittat rätt person. Ansökningsperioden löper ut den 26 juni 2026. Vi hoppas att vår nya teammedlem kan börja så snart som möjligt.
Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta oss via e-post: patrik.eide@edudata.io Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: patrik.eide@edudata.io Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Online Partner AB
(org.nr 556566-5527)
Mejerivägen 3 (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Jobbnummer
9965441