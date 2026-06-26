Dataskyddsspecialist Inom Gdpr
Avaron AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsnära organisation där dataskyddsarbetet behöver hållas ihop med hög kvalitet i det dagliga verksamhetsstödet. Rollen kombinerar operativt arbete och rådgivning inom GDPR, där du stöttar verksamheten i frågor som konsekvensbedömningar, registerförteckningar, informationshantering, registrerades rättigheter och personuppgiftsincidenter.
Du arbetar nära chefer och andra funktioner, driver frågor självständigt och hjälper verksamheten att prioritera rätt åtgärder inom gällande ramverk, processer och styrande dokument. Här får du en viktig roll där din kompetens gör direkt skillnad för kontinuiteten i dataskyddsarbetet.
ArbetsuppgifterDu genomför och dokumenterar konsekvensbedömningar av personuppgiftsbehandling.
Du arbetar med registerförteckningar och stöttar verksamheten i frågor som rör registrerades rättigheter.
Du ger rådgivande stöd inom informationshantering och bistår vid personuppgiftsincidenter vid behov.
Du identifierar behov, föreslår åtgärder och hjälper verksamheten att prioritera inom dataskyddsområdet.
Du samverkar med chefer och relevanta funktioner för att säkerställa att arbetet följer interna ramverk, processer och styrande dokument.
KravRelevant eftergymnasial utbildning inom dataskydd/GDPR, juridik eller annan likvärdig utbildning.
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete inom dataskydd/GDPR.
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra konsekvensbedömningar avseende personuppgiftsbehandling.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med registerförteckningar och registrerades rättigheter.
Erfarenhet av att stödja verksamhet i frågor om personuppgiftsincidenter och informationshantering.
Du talar och skriver svenska flytande.
MeriterandeErfarenhet av dataskyddsarbete i kommun, region, myndighet eller kommunalt bolag.
Erfarenhet av dataskyddsfrågor i politiskt styrd organisation eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av stöd vid införande eller förändring av IT-system ur dataskyddsperspektiv.
Erfarenhet av att självständigt ge rådgivning till chefer och verksamhet.
Erfarenhet av att ta fram eller utveckla interna rutiner, mallar eller styrdokument inom dataskyddsområdet.
Juristexamen eller annan fördjupad utbildning inom dataskydd.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979874-2073949". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
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411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9981872