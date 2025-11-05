Dataskyddssamordnare
2025-11-05
Avdelningen för säkerhet och beredskap
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Region Uppsala är mitt i ett spännande förändringsarbete där våra olika områden inom säkerhet succesivt utvecklas i takt med omvärldsbevakning och erfarenheter. Dataskydd är ett av Region Uppsalas säkerhetsområden som ständigt är aktuellt. Dataskyddsarbetet behöver fortsätta utvecklas för att bidra till att Region Uppsala ska ligga i framkant inom området. Region Uppsalas ledningskontor söker nu en medarbetare som kan vara med i arbetet med Region Uppsalas utveckling inom dataskydd.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
För ett systematiskt arbete inom dataskydd/GDPR behöver Region Uppsala revidera och bygga vidare på det arbetet som bedrivs idag, för att möta upp ny teknik, krav och risker från samhälle i förändring.
En viktig uppgift för dataskyddsamordnaren är att, utifrån erfarenheter från tidigare arbete, lagstiftning, rekommendationer och nya rön, arbeta nära verksamheterna som stöd i till exempel framtagande av dataskyddsanalyser och konsekvensbedömningar. Du medverkar i framtagande av styrande och stödjande dokument samt till utveckling av Region Uppsalas systematiska dataskyddsarbete. Genom ditt proaktiva arbetssätt bidrar du till att Region Uppsala följer dataskyddslagstiftningen och stärker sin långsiktiga förmåga. Ditt arbete bedrivs i nära samarbete med Region Uppsalas dataskyddsombud (DSO) och informationssäkerhetsansvarig (CISO).
Uppdraget innebär även samverkan med interna och externa aktörer samt att strategiskt och långsiktigt medverka till att utarbeta riktlinjer och annat stöd till Region Uppsalas olika förvaltningar. Tjänsten är placerad på avdelningen för säkerhet och beredskap, enheten för verksamhetsskydd, vid Region Uppsalas ledningskontor. Enheten ansvarar för säkerhetsskydd, signalskydd, informationssäkerhet, dataskydd, fysisk säkerhet, personsäkerhet och brandsäkerhet.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet vilken vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet från arbete inom dataskyddsområdet och systematiskt dataskyddsarbete.
Du har god kompetens inom systematiskt arbete samt en god förmåga att tolka och tillämpa lagstiftning. I uppdraget ingår både strategiska och operativa uppgifter varför du behöver ha ett analytiskt synsätt samt en förmåga att se större sammanhang och kunna förutse konsekvenser av åtgärder på lång sikt.
För att klara uppdraget behöver du ha mycket god förmåga till samarbete och värdesätta samverkan både inom enheten/avdelningen, regionen och med externa aktörer.
Krav
• Svenskt medborgarskap
• Relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning och arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Erfarenhet av dataskyddsarbete, vilket inkluderar dataskyddsarbete i en större organisation.
• Kunskaper om systematiskt dataskyddarbete/GDPR och juridiska ramverk inom området.
• Du ska ha mycket god förmåga att, på svenska, uttrycka dig i tal och skrift.
Meriterande
• Tidigare arbetslivserfarenhet av dataskyddarbete/GDPR inom offentlig förvaltning.
• Bakgrund som dataskyddsamordnare.
• Erfarenhet av dataskyddsanalyser och riskanalyser inom området.
• Erfarenhet av att formulera strategiska underlag och skriva riktlinjer och rutiner utifrån relevant lagstiftning.
Vi erbjuder
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). Du kan också komma att krigsplaceras hos Region Uppsala. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på 50% fram till 2026-07-01, kan eventuellt komma att förlängas ytterligare.
Tjänsten kan komma att placeras i befattning i stab för hantering av särskilda händelser, Regional Kris- och krigsledning (RKL).
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Enhetschef Inga-Britt Andersson, inga-britt.andersson@regionuppsala.se
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
