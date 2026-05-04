Dataskyddsombud till Polismyndigheten
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Som dataskyddsombud inom Polisen är du med och arbetar för att den senaste tekniken används på ett hållbart sätt inom Sveriges största myndighet. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polismyndighetens fem dataskyddsombud arbetar tillsammans i en självständig och oberoende funktion inom myndigheten. Dataskyddsombudsfunktionen arbetar för att säkerställa att registrerade personers fri- och rättigheter skyddas när Polisen utför sitt viktiga samhällsuppdrag. Funktionen lämnar bland annat råd till myndighetens ledning och anställda i frågor som rör personuppgiftsbehandling och granskar att myndigheten behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Dataskyddsombuden rapporterar direkt till rikspolischefen.
Dataskyddsombudfunktionen är placerad vid tillsynsenheten vid rikspolischefens kansli. Vid tillsynsenheten finns även fyra andra verksamhetsområden:
Intern tillsyn som sker för att granska verksamheten ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Extern tillsyn med ansvar för att i tillsynsärenden företräda Polismyndigheten i kontakter med Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK), Diskrimineringsombudsmannen (DO), Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd (MSI).
Visselblåsarfunktionen som tar emot, bedömer och följer upp rapporter om missförhållanden i myndighetens verksamhet.
Hantering av förfrågningar från Socialstyrelsen.
Som dataskyddsombud vid Polismyndighetens dataskyddsombudsfunktion utvecklar du löpande funktionens arbetssätt och planerar arbetet tillsammans med de andra dataskyddsombuden. Utgångspunkten är ett riskbaserat arbetssätt, där funktionen bidrar till att stärka myndighetens systematiska dataskyddsarbete.
Som dataskyddsombud har du en betydande frihet att själv prioritera och lägga upp ditt arbete. Varje dataskyddsombud genomför i regel sina egna granskningar och lämnar råd självständigt. Samtidigt har du goda möjligheter att diskutera dina bedömningar med de andra dataskyddsombuden och med dataskyddsjuristerna vid rättsavdelningen. Dataskyddsjuristerna hanterar olika ärenden som rör dataskydd inom myndigheten och lämnar rättligt stöd.
Inom Polismyndigheten bedrivs en snabb och omfattande utveckling av nya metoder och verktyg för att stärka polisens brottsbekämpande förmåga. Som dataskyddsombud kommer du därför att ge råd inom konsekvensbedömningar som rör användning av ny teknik så som exempelvis AI. Du kommer även att delta vid förhandssamråd med IMY i de fall där det krävs.
I dina arbetsuppgifter som dataskyddsombud ingår bland annat att:
Granska Polismyndighetens behandling av personuppgifter och rapportera dina bedömningar och rekommendationer till rikspolischefen.
Ge myndigheten och dess anställda råd i samband med verksamhetsutveckling och framtagandet av nya tekniska förmågor.
Ge råd vid utveckling av myndighetens interna styrning och vid hantering av externa tillsynsärenden som rör dataskydd.
Arbeta tillsammans med myndighetens övriga dataskyddsombud och samverka med myndighetens dataskyddsjurister utifrån era respektive roller.
Delta i nätverk med andra dataskyddsombud inom svenska och internationella organisationer samt bedriva omvärldsbevakning.
Vara en kontaktpunkt för frågor som rör personuppgiftsbehandling, både inom myndigheten och externt.
Polismyndigheten erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan, friskvårdsbidrag och gym i egna lokaler. Arbetsplatsen är för närvarande belägen i området Sörentorp i Solna, men kan komma att ändras till Kungsholmen på sikt. Dataskyddsombuden har för närvarande också möjlighet att arbeta från Kungsholmen vid behov. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Juris kandidatexamen eller juristexamen
Flerårig och aktuell erfarenhet av självständigt juridiskt arbete, exempelvis som dataskyddsombud, dataskyddsjurist, informationssäkerhetsspecialist, IT-säkerhetsspecialist eller inom AI och digitalisering, eller annan roll som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för tjänsten
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete som dataskyddsombud
• Genomfört notarie- eller assessorstjänstgöring
Erfarenhet av arbete på brottsbekämpande myndighet eller annan myndighet
Erfarenhet av tolkning, implementering och tillämpning av EU-rättsakter
• Erfarenhet av tillsynsverksamhet som bedöms relevant
Personliga egenskaper
Som dataskyddsombud stödjer du verksamheten genom att ge relevanta och väl avvägda råd och vägledning. Du har god kommunikativ förmåga och kan skapa samt upprätthålla förtroendefulla relationer, samtidigt som du värnar integriteten i din yrkesutövning. Du arbetar strukturerat, har god prioriteringsförmåga och förmåga att se helheten. Vidare har du en god pedagogisk förmåga och bidrar till en ökad förståelse för dataskyddsfrågor i verksamheten.
Du är lösningsinriktad i ditt arbetssätt, med förmåga att pröva nya angreppssätt och anpassa dig till förändrade behov. Du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra för att nå gemensamma mål
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef:
Lena Frylemo, lena.frylemo@polisen.se
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Pernilla Melander,010-568 17 24, pernilla.melander@polisen.se
Fackliga företrädare
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med en provanställning på 6 månader. Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm - Solna, Sörentorp
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Dataskyddsombud Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb.na@polisen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
