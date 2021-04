Dataskyddsombud/Nämndsekreterare Vaxholms stad, vikariat - Vaxholms kommun - Administratörsjobb i Vaxholm

Vill du arbeta bland människor som tycker om att göra skillnad för Vaxholmsbon och där du får många härliga kollegor?Tveka inte, sök jobb hos oss!Våra värdeord är Samspel, Engagemang och Respekt och de genomsyrar vår verksamhet och vårt förhållningssätt.Att jobba i Vaxholms stad innebär att du kommer att arbeta i en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges uppdrag med stort eget ansvar ochmöjligheter att påverka. Vi värdesätter att du är intresserad av människor, har en god samarbetsförmåga och sinne för service.Vi tycker också att det är viktigt att du är intresserad av att utvecklas och att du är engagerad i ditt arbete.Vaxholms stad är en attraktiv skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service erbjuder invånare och näringsidkareen attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad.För mer information om Vaxholm:Kommunledningskontoret är en central stöd- och serviceorganisation som förser kommunens olika verksamheter med tjänster inom ekonomi, personaladministration, IT, nämndadministration, utredning m.m.Tjänsten som dataskyddsombud/nämndsekreterare är placerad på Kansli- och serviceenheten som består av 10 medarbetare fördelade mellan registratur, arkiv, nämndsekretariat, utredning, dataskydd samt reception/växel och vaktmästeri.2021-04-07Vi söker nu en vikarie för vår dataskyddsombud/nämndsekreterare under ett år med start från augusti 2021. Som dataskyddsombud ska du kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt i Vaxholms stad och informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet fungerar som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten (IMY) och för registrerade personer. Som nämndsekreterare har du en nyckelroll i nämndprocessen och ansvarar för att samordna nämndarbetet tillsammans med förvaltningschefen.I uppdraget som dataskyddsombud ingår att vara ett kunskapsstöd inom Vaxholms stad gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I detta arbete ingår att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen samt rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor. Som dataskyddsombud har du även funktionen som sammankallande för kommunens dataskyddssamordnare.I uppdraget som nämndsekreterare ingår att samordna nämndarbetet och stödja handläggare i framtagandet av nämndhandlingar samt ansvara för kallelser, utskick och skriva protokoll vid sammanträden. I Vaxholms stad sker alla steg i nämndprocessen digitalt via dokument- och ärendehanteringssystemet Evolution. Du utgör också ett kvalificerat stöd till förtroendevalda och förvaltning i kommunal- och förvaltningsrättsliga frågor. Som nämndsekreterare är du en viktig länk mellan politiker, medborgare och tjänstepersoner i kommunen.Utöver ovanstående kommer du även vara delaktig i planering och genomförande av RKL-valet 2022.I tjänsten ingår kvällsarbete.Du har en för tjänsten lämplig högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, med inriktning mot juridik eller statsvetenskap, eller annan högskoleexamen som bedöms likvärdig. Du har god kunskap om dataskyddsfrågor (GDPR) och de lagar och förordningar som styr kommunens verksamhet, såsom kommunallag, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslag (OSL). Tidigare erfarenhet av arbete som dataskyddsombud och/eller nämndsekreterare i kommun eller annan offentlig verksamhet är meriterande.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och som sökande bör du vara driven och kunna arbeta självständigt samt med hög integritet. Du har förmåga att arbeta systematiskt och prioritera för att lösa dina olika uppdrag på ett effektivt sätt. God förmåga till kommunikation och förmåga att samarbeta med andra är också en förutsättning för denna tjänst. I övrigt är du flexibel och har en hög känsla för service.Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden augusti 2021 -- augusti 2022.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-02 , upphör: 2022-08-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30