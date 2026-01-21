Dataskyddsjurist Folk- och fastighetsavdelningen
2026-01-21
Är du en erfaren jurist som har ett intresse för dataskydds- och personuppgiftsfrågor? Vill du använda din förmåga till att skapa samhällsnytta? Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utmanande arbete.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Dataskyddsförordningen ställer höga krav på myndigheter som behandlar personuppgifter. I din nya roll kommer du att ingå i ett team som ska vara ett stöd till kollegor (medarbetare och chefer) på Folk- och fastighetsavdelningen i dataskyddsfrågor. I ditt och teamets uppdrag ingår bl.a. att göra bedömningar av de rättsliga förutsättningarna för en korrekt behandling av personuppgifter, kartlägga avdelningens behov inom dataskyddsområdet och bidra till kompetensutvecklingen inom dataskydd. Teamet samverkar även med andra avdelningar.
Du och dina kollegor planerar och driver teamets arbete utifrån ert teamuppdrag och avdelningens behov. Du ska vara en person som gillar att arbeta i team, där det gemensamma uppdraget styr dig och dina kollegor för att nå ert gemensamma mål. Arbetet är kvalificerat och du utvecklar nya kunskaper både på bredden och på djupet. Du kommer även att delta i olika förbättrings- och utvecklingsuppdrag parallellt med dina andra arbetsuppgifter. Arbetet innebär många interna kontakter.
Du tillhör sektion 7 på enhet 1 på Folk och fastighetsavdelningen. På vår sektion är vi 17 kollegor, varav fem arbetar i teamet med dataskyddsfrågor. Teamets medlemmar finns idag på fem olika orter och de samarbetar virtuellt.
Möjliga placeringsorter är Sundbyberg, Göteborg och Malmö.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara ansvarstagande och jobba aktivt mot uppsatta mål
- arbeta självständigt och har förmågan att prioritera i dina arbetsuppgifter
- trivas med att arbeta i team med ett gemensamt uppdrag och gemensamma mål
- kunna tala och skriva enkelt och tydligt samtidigt som du har en pedagogisk förmåga
- ha ett konsultativt förhållningssätt och en mycket god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
- ha ett intresse för utveckling och förändring och har ett lösningsorienterat förhållningssätt
- ha en helhetssyn med förmåga att se hur verksamhetens olika delar påverkar varandra
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut.
Du ska även ha:
- avslutad juristexamen 270hp (180p enligt gamla systemet)
- några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att arbeta självständigt med dataskyddsfrågor
Det är önskvärt att du har relevanta högskolepoäng inom dataskyddsrätt.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
