Datasamordnare till projekt inom Vattenkraft NCC
Ncc AB / Byggjobb / Östersund Visa alla byggjobb i Östersund
2025-12-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ncc AB i Östersund
, Sollefteå
, Timrå
, Kramfors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vill du ingå i ett team med engagerade och kompetenta kollegor som genomför framgångsrika projekt inom vattenkraft, där vi på NCC ligger i framkant? Då är det hos oss du ska arbeta! Vi söker nu dig som vill spela en nyckelroll för att informationsåtkomst flyter väl inom ett spännande och stort projekt inom Vattenkraft i vår enhet i Jämtlands län och ditt första projekt ligger i Östersund.
Om rollen som Datasamordnare
I detta projektöverskridande jobb arbetar du nära planering, projektering, produktion, projektledning och inte minst vår beställare och stöttar dem gällande att all information sparas och finns tillgänglig genomgående under projektets livscykel, i enlighet med NCC:s informationshanteringsrutiner och företagsgemensamma riktlinjer. Alla projektmedlemmar samt externa partners ska ha tillgång till rätt information vid rätt tid. Denna roll är organisatoriskt placerad under stab och stöttar ut respektive produktionsblock.
Din administration och ditt arbete med projektets information och dokumentation säkerställer att rätt information finns enkelt tillgängligt för alla berörda. Du säkerställer att projektets struktur för dokument & informationshantering matchar vårt arbetssätt då vi jobbar i ett samverkansprojekt utifrån såväl system som behov.
Säkerställ rätt informations och datahanteringsstruktur samt accesser till information och arbetsytor
Skapa, utveckla och underhålla informationslagring enligt både beställare och NCC:s dokumentbibliotek. Under den övergripande strukturen jobbar du med Microsoft 365 och ett stort antal av tillhörande applikationer.
Skapa instruktioner och lathundar till alla projektmedlemmar - utifrån deras olika behov - för att säkerställa att alla vet hur och vart de hittar den information som berör dem
Hålla i utbildningar för nya in i projektet, tex utbilda KMA, UE utifrån samma som ovan kring instruktion och lathund
Du rapporterar till projektchef för projektet.
Om Vattenkraft Sverige
Vattenkraft Sverige är en rikstäckande enhet som är specialiserad på vattenkraft och driver även lokal anläggnings- och markverksamhet. Enheten består av ca 170 medarbetare och är indelad i tre produktionschefsgrupper där denna roll tillhör Vattenkraft Mitt. Vattenkraft Sverige ingår inom avdelning Civil North.
Din Profil
Vi söker dig som har en teknisk utbildning från högskola eller yrkeshögskola i kombination med några års erfarenhet från en liknande roll och arbetsuppgifter. Det är meriterande om du har erfarenhet från byggprojekt och kan de olika funktionernas och rollernas behov. Erfarenhet av liknande roll i annan typ av komplex verksamhet är dock också starkt meriterande.
Du kommer in med digitala kunskaper för att skapa bästa möjliga informationslagring, spridning och användarvänlighet gällande att hitta och jobba med information och dokumentation. Du är en bekväm i hela Office 365 och har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du är välorganiserad för att skapa rätt struktur och användarvänlighet. Vidare har du förmåga att skapa goda relationer och trivs med att arbeta i team. Som person är du tålmodig, serviceinriktad och pedagogisk för att hjälpa alla i ett stort projekt att på bästa sätt jobba med information, dokumentation och datalagring.
Du har driv och ägarskap för att äga, driva och utveckla ditt ansvarsområde. Du drivs också av att bidra till projektets framdrift genom att information finns enkelt tillgängligt för alla delar av projektorganisationen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner via vår förmånsportal NCC Benefits. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Hos oss finns det goda fortsatta utvecklingsmöjligheter och en stor bredd av vidareutbildningar och möjligheter till en lång karriär inom företaget.
Ytterligare information
Tjänsten är tills vidare med placering ute på projekt vid vårt projektkontor i Östersund, där ditt första projekt ligger och kommer att pågå i ca 3 år. Efter detta kan projektens placeringsort komma att variera. En förutsättning för att lyckas med rollen är att du dagligen arbetar on site.
Start enligt överenskommelse. B-körkort är ett krav för tjänsten, i vattenkraftsgruppen arbetar vi där våra kunder och projekt finns varför du måste vara beredd att veckopendla till våra projekt. Den här tjänsten bakgrundskontrolleras i enlighet med NCC:s säkerhetskultur.
Avdelningen arbetar med säkerhetsklassade projekt.
Kontakt och ansökan
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till projektchef Mattias Svelander 076-778 86 13, alt Victoria Reeve, HR Specialist Rekrytering, 079-078 79 39. Då annonsen ligger ute över helgerna ber vi därför om överseende med att eventuella frågor inte kan besvaras under veckorna 52-1. Sista ansökningsdag är 2026-01-06.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9651896