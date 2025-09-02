Datasamordnare till framtidens kollektivtrafik
2025-09-02
Vill du ta nästa kliv som datasamordnare och skapa smarta arbetssätt i några av Stockholms största infrastrukturprojekt? Från moderniseringen av Saltsjöbanan och framtidssatsningar på Roslagsbanan - hos oss får du leda utvecklingen av effektiva arbetssätt, bygga strukturer som håller över tid och bidra till framtidens kollektivtrafik där kvalitét, samverkan och innovation står i centrum.
Om rollen
Som datasamordnare är du navet för projektens informationsflöde och tekniska dokumentation. Du tar ansvar för att komplexa projekt får ordning, struktur och tydliga processer - från tidiga skeden till produktion och överlämning. Med din kompetens säkerställer du att handlingar, ritningar och digitala leveranser håller högsta standard och följer gemensamma rutiner.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att tekniska handlingar följer krav och standarder
Samordna och granska dokumentation i CAD- och dokumenthanteringssystem
Stötta projektledning med granskning, struktur och informationsflöden
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Du kombinerar struktur och noggrannhet med en nyfikenhet på att hitta smarta lösningar. Som datasamordnare blir du en trygg punkt i projekten - du ser till att rätt information hamnar på rätt plats i tid.
Du är lyhörd och prestigelös, samtidigt som du vågar ta initiativ och bygga relationer som gör samarbetet enklare och mer effektivt. Du kan med lätthet utrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Det gör att du kan skapa tydlighet och förståelse, oavsett om du samarbetar med projektledning eller externa samarbetspartners.Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som datasamordnare inom infrastruktur, bygg och anläggning, fordon eller BEST
Vana att arbeta med dokumenthanteringssystem och metadatastyrning (ex. Avima, Storegate, Sharepoint eller ProjectWise)
Erfarenhet av att hantera behörigheter i system för dokumenthantering och samarbete
Ansvarat för olika typer av leveranser av tekniska handlingar i projekt som system-, bygg, relationshandling, förvaltningsdata och förfrågningsunderlag
Det är meriterande om du har:
Teknisk utbildning, gärna inom samhällsbyggnad
Arbete med automatiserad granskning, exempelvis med FME eller liknande verktyg
Kunskap om signalsystem och erfarenhet av samordning inom området
Vana att arbeta i olika projekterings- och produktionssystem samt med CAD-hantering
Kunskaper inom AMA-systemet
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Vi är en välkomnande och öppen arbetsplats där vi stöttar och hjälper varandra. Vi vet att nyckeln för att vi ska klara vårt uppdrag - är medarbetare som trivs, mår bra och kan utvecklas på jobbet. Därför lägger vi stor vikt vid att säkerställa hållbarhet i vårt arbetssätt, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i vardagen och hybridarbete när möjlighet finns.
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Elin Elmér, tfn 0707863944. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Sofia Åkerblom, tfn 0707861558.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 23 september. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
Webb och sociala medier
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
