Datasamordnare och designer inom infrastruktur
Afry AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av jobbet
Som datasamordnare samt designer/projektör hos AFRY spelar du en avgörande roll i att upprätthålla hög kvalitet och en tydlig struktur i våra infrastrukturprojekt samt att designa vägar och mark. Du ansvarar för att projektets digitala projekthantering är effektiv, välorganiserad och i linje med uppsatta krav. Genom att arbeta nära uppdragsledningen och teknikansvariga har du en aktiv roll i projektets samordning samt kvalitets- och leveranssäkring. I din designerroll formger du framtidens infrastruktur och bidrar till den gröna omställningen, samt utvecklingen av Sveriges resiliens i norr hos privata och offentliga kunder.
I rollen ingår att:
Driva och implementera effektiva arbetsprocesser för att se till att informationshanteringen är enhetlig och strukturerad i projektet
Stödja uppdragsledning och projektteam genom att ge vägledning, utbildning och support inom dokument- och informationshantering
Koordinera och kvalitetssäkra handlingar inför leveranser samt ansvara för leverans av handlingar till beställarens projektyta eller dokumenthanteringssystem
Delta i granskningstillfällen och stödja uppdragsledning med granskningsrutiner för att säkerställa en hög informationskvalitet i projektet
Ansvara för kontakten med beställarens specialist inom digital projekthantering
Medverka i olika utvecklingsaktiviteter för att förbättra och effektivisera våra arbetssätt
Vi söker nu en driven och datasamordnare med viss erfaenhet som vill ta en aktiv roll i våra projekt och säkerställa kvalitet i både informationshantering och leveranser!
Denna roll kommer utgå från vårt kontor i Piteå eller LuleåKvalifikationer
Vi söker dig som har viss tidigare erfarenhet av datasamordning. Du bör ha god kännedom om projekteringsprocessen och förståelse för de olika skedena i våra projekt, exempelvis väg- eller järnvägsplan, systemhandling, bygghandling, totalentreprenad och utförandeentreprenad.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet inom datasamordning inom anläggnings- och infrastrukturprojekt från konsult-, anläggnings- eller beställarsidan
Tidigare kunskaper inom informations- och dokumenthanteringssystem (t.ex. ProjectWise och Chaos)
Erfarenhet av CAD-programvaror såsom AutoCAD och Bentley MicroStation.
God generell datorkunskap
Meriterande:
Erfarenhet från Trafikverket-projekt
Kunskap inom projektering och BIM-/modellsamordning i 3D-verktyg
Kompetens inom programmering, scriptning och automatisering
Vi ser gärna att du har en akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt samt goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du är en strukturerad och engagerad person som trivs med ansvar och tar initiativ för att driva arbetet framåt. Du är service-minded och har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt samt ett intresse för digitalisering och effektivisering. Att arbeta i team och stötta kollegor är naturligt för dig, och du drivs av att skapa tydliga och hållbara arbetsprocesser. Vidare är du kommunikativ och pedagogisk, vilket gör att du kan förmedla information på ett tydligt och inspirerande sätt.
Ytterligare information
Hos oss på AFRY får du tillgång till närmare 19 000 kollegor som är riktigt duktiga inom sina specialistområden. Vi vill få våra medarbetare att trivas och utvecklas genom tydliga kompetensutvecklingsprogram som anpassas efter varje person. Vi vet också att medarbetare som mår bra, både fysiskt som psykiskt, är den viktigaste framgångsfaktorn. Därför är vi måna om en god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en fungerande helhet.
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
Jeanette Lindbäck, Group Manager
• 46 10 505 75 14 jeanette.lindback@afry.com
(mailto:jeanette.lindback@afry.com
)
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 LULEÅ Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9984154