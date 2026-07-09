Datasamordnare
Ramboll Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-09
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Om rollen
Vill du vara den som får komplexa infrastrukturprojekt att fungera på riktigt? Som datasamordnare hos Ramboll tar du en nyckelroll i att skapa struktur där andra ser komplexitet. Du sätter ramarna för hur information hanteras, kvalitetssäkrar leveranser och bygger effektiva informationsflöden som är avgörande för att projekten ska leverera enligt krav, tidplan och förväntningar.
Du arbetar i några av Sveriges mest spännande projekt och blir en central del av projektorganisationen, där du samarbetar nära uppdragsledning, teknikområden och kund. Med din struktur, ditt driv och din förmåga att skapa ordning i det komplexa lägger du grunden för ett effektivt och kvalitetssäkrat projektgenomförande från start till mål.
Om Ramboll och PMO Digital Delivery, Transport
Ramboll är ett ledande arkitekt-, ingenjörs- och konsultföretag som utvecklar hållbar infrastruktur och framtidens samhällen. Inom affärsområdet Transport arbetar vi med effektiva och långsiktiga lösningar som stärker mobiliteten i hela landet.
Hos Digital Delivery ansvarar vi för det digitala projektgenomförandet i våra uppdrag. Vi säkerställer struktur och samordning genom datasamordning, BIM och digital styrning, med fokus på kvalitet, spårbarhet och effektiva arbetssätt.
Digital Delivery är en integrerad del av vårt Project Management Office (PMO) där vi arbetar tätt tillsammans med uppdragsledare inom samma organisation. Tillsammans driver vi projektens digitala genomförande och skapar struktur, tydlighet och effektiva arbetssätt i hela projektorganisationen.
Nu söker vi fler medarbetare med erfarenhet av rollen som datasamordnare.
Om rollen
Som datasamordnare hos oss har du en central roll i hur projektens digitala information struktureras, samordnas och levereras. Du är en nyckelperson i projektorganisationen och tar ett tydligt ansvar för att skapa struktur, driva samordning och säkerställa att informationsflöden fungerar i praktiken.
Rollen innebär ett nära samarbete med uppdragsledning, disciplinledare, digital projekthantering och kund. Du fungerar som en sammanhållande kraft mellan teknikområden och ser till att alla arbetar enligt gemensamma arbetssätt, rutiner och krav. Genom tydlig kommunikation och ett proaktivt arbetssätt skapar du förutsättningar för att projektet håller ihop digitalt.
Du tar ansvar för att projektets digitala arbetssätt fungerar från start till slutleverans. Det innebär att du både stöttar, följer upp och säkerställer att rätt information tas fram, delas och levereras i rätt tid och med rätt kvalitet.
Genom ditt arbete bidrar du till ett effektivt, kvalitetssäkert och välkoordinerat projektgenomförande där samordning och kommunikation är avgörande för resultatet.
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet av datasamordning, digital projekthantering eller liknande roll inom infrastruktur, samhällsbyggnad eller industri
Erfarenhet av dokument- eller projekthanteringssystem som ProjectWise, Autodesk Forma, Chaos Desktop eller liknande
Grundläggande förståelse för projekterings- och leveransprocesser
Vana att arbeta strukturerat med filer, metadata och namnsättningskonventioner
God förmåga att kommunicera och uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från infrastruktursektorn, gärna inom väg eller järnväg
Kunskap om designverktyg som MicroStation, Civil 3D, OpenRail eller liknande
Erfarenhet av Excel, registerhantering eller enklare automatisering
Intresse för GIS, BIM, modellhantering eller dataflöden mellan system
Dina egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har öga för detaljer och brinner för struktur och kvalitet
Är trygg med att arbeta i en roll med många kontaktytor
Trivs med att hjälpa andra och skapa goda förutsättningar för projektteamet
Är självständig, ansvarstagande och lösningsorienterad
Är nyfiken och gillar att utveckla arbetssätt och hitta smartare lösningar
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan och ditt uppdaterade CV online. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
Har du frågor?
Kontakta rekryterande chef: Armin Javanfekr armin.javanfekr@ramboll.se
och Nina Hydbom nina.hydbom@ramboll.se
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt – det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9997762