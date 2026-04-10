Datasamordnare
Vi söker en Datasamordnare med inriktning överlämning till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm
Tjänsten är på 40%
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att arbeta som datasamordnare med fokus på överlämning i anläggningsprojekt. Uppdraget omfattar att stödja projektledningen i samordning och styrning av projektets informationshantering samt säkerställa att dokumentation och handlingar uppfyller gällande krav för överlämning. Rollen innefattar även ansvar för att ta fram rutiner och arbetsprocesser, granska leveranser samt leda överlämningsarbetet och fungera som kontaktperson mellan projekt- och överlämningsorganisation.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Ansvara och driva arbetet för projekts leverans av samtliga relationshandlingar samt Drift- och underhållsdata till TF:s respektive mottagare
Arbeta löpande med att förbättra överlämningsprocessen mellan projekt och mottagare
Arbeta enligt kapitel Ärende- och dokumenthantering i PPH avseende tekniska handlingar.
Bidra till projekts dokumentstyrning genom att ta fram en projektspecifik CAD manual som underlättar överlämning av handlingar
Tillsammans med projekts projekteringsledare implementera manualens rutiner i projektet och utbilda projektmedlemmar, projektörer och entreprenörer samt se till att arbetssättet följs genom att granska levererad dokumentation.
Ansvara för samordning av digitala-/pappersleveranser av bygghandlingar från projektering till produktion.
Ansvara för samordning av leveranser av granskningshandlingar samt inhämtning/sammanställning av granskningssynpunkter.
Ansvara för att projekts tekniska dokumentation finns på den web-baserade tjänsten Webforum (ATLAS) och följer TF:s mappstruktur.
Rapportera till Projektledaren samt koordinera sig mot övriga i projektet.
Delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen inom bygg eller anläggning med inriktning CAD/BIM/digitala modeller eller likvärdigt.
Minst 5 års praktisk erfarenhet som datasamordnare i projekterings, bygg och överlämningsprocessen inom liknande verksamhet (regional kollektivtrafikmyndighet & infrastruktur).
Erfarenhet i rollen som datasamordnare från minst 1 projekt inom liknande verksamhet med en budget om minst 500msek.
Erfarenhet från minst 1 projekt som rådgivare av tillgångsförvaltning enligt ISO 55000 och ISO 19650.
Erfarenhet av att upprätta kravställande dokument så som CAD/BIM-manual, projektering- och leveranskrav från minst 3 projekt.
Genomfört minst 5 överlämningar av projekt som omfattar förvaltningshandlingar/relationshandlingar/drift och underhållsdokumentation till myndighet som bedriver tillgångsförvaltning.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat i multidiciplinära projekt där minst 15 projekterande dicipliner förekommer.
Erfarenhet av att ha slutfört överlämning av minst 3 projekt som bedrivs enligt projektledningsmetodiken XLPM.
Erfarenhet från minst 5 projekt i rollen som datasamordnare där arbetet utgått från myndighets riktlinjer och IT-manual.
Erfarenhet av att jobba i ritningssystem Athena och dokumenthanteringsforum ATLAS från minst 3 projekt.
Personliga egenskaper
Förmåga att se helheten i ett projekt.
Tycker om att planera, strukturera och effektivisera.
Är systematiskt och noggrann.
Är självgående och tar initiativ för att hittar alternativa lösningar.
God kommunikationsförmåga, kommunicerar enkelt och tydligt.
God samarbetsförmåga, tycker om att hjälpa andra.
Förmåga att prioritera och att hantera olika typer av arbetsuppgifter parallellt.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
