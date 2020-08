Datainspektionen rekryterar rättschef - Datainspektionen - Administratörsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Datainspektionen

Datainspektionen / Administratörsjobb / Stockholm2020-08-242020-08-24Som rättschef på Datainspektionen har du ett övergripande ansvar för rättstillämpningen och rättsutvecklingen på myndigheten. Ansvarsområdet spänner över ett brett rättsligt fält och omfattar förutom traditionell verksjuridik även data- och integritetsskyddsfrågor, kamerabevakning, kreditupplysning och inkassoverksamhet. I den del av verksamheten som regleras av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är regelverket EU-gemensamt, vilket ställer krav på en harmoniserad tillämpning och rättsutveckling. Arbetet har därför omfattande inslag av EU-rätt vilket innebär att du i din roll svarar för att nationell uttolkning och tillämpning sker harmoniserat och att myndigheten deltar aktivt i det EU-gemensamma utvecklingsarbetet.I arbetet ingår att driva rättsutveckling som stödjer våra målgrupper i deras arbete. Du ansvarar också för att stödja organisationen med tolkning och tillämpning av de lagar och författningar som styr verksamheten och de verksamheter vi har tillsyn över. Du ansvarar för att myndighetens arbete bedrivs på ett enhetligt och rättssäkert sätt och har att ta ställning i komplexa rättsliga frågor i syfte att utveckla praxis.I arbetsuppgifterna ingår även att representera myndigheten i olika sammanhang och du deltar aktivt med att utveckla tolkningar och praxis av regelverken nationellt, i det europeiska samarbetet samt i hanteringen av gränsöverskridande ärenden.Som rättschef är du enhetschef på Datainspektionen med ansvar för den verksjuridiska funktionen och myndighetens EU-sekretariat vilket innebär personalansvar för sex medarbetare. Som rättschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp där du tillsammans med dina kollegor förväntas ta ett helhetsansvar för myndighetens verksamhet och utveckling. Du arbetar nära generaldirektören och medverkar vid beslutsfattande som omfattar komplexa rättsliga frågor.Du kommer att vara en viktig del i Datainspektionens arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt vilket innebär nära samarbete i olika projekt med medarbetare på enheten och i övriga organisationen.I arbetsuppgifterna ingår visst föreskriftsarbete samt att processa vid domstol.Vi söker en erfaren jurist som efter juristexamen har genomfört notarie­meritering vid tings- eller förvaltningsrätt. Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och minst två års dokumenterad chefserfarenhet eller ledarerfarenhet på annat sätt. Du har dessutom minst två års erfarenhet av arbete i offentlig sektor förutom din notariemeritering och minst två års erfarenhet av kvalificerat arbete med dataskyddsfrågor.Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat sätt och har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete där du varit drivande i att utveckla rättsliga ställningstaganden och praxis.Det är meriterande om du har erfarenhet av att föra eller leda domstolsprocesser, erfarenhet av lagstiftningsarbete eller aktiv samverkan alternativt förhandlings­verksamhet inom EU. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom tillsynsverksamhet eller med informationssäkerhet inom privat eller offentlig sektor.Dina personliga egenskaperSom person har du ett strategiskt förhållningssätt och mycket god analytisk förmåga. Du är stabil, prestigelös och samarbetar lyhört och tillmötesgående både internt och externt. Du är lösningsorienterad och arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Du är dessutom noggrann och stresstålig och har förmågan att leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.Dataskyddsreformen är relativt ny, det finns många områden som behöver utvecklas. Du har förmågan att fatta kvalificerade beslut i en komplex rättslig kontext och ett stort engagemang för att verka för att driva rättsutvecklingen inom EU samt att skapa domstolspraxis. Du har hög integritet och driver på men är samtidigt lyhörd för alternativa synsätt. Du har förmågan att ta initiativ till nya uppgifter och projekt samt genomföra och driva dem i mål, både enskilt och tillsammans med dina medarbetare.Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, tydlig och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Du drivs av utveckling och finner lätt konstruktiva former för värdeskapande samarbete. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya uppgifter med fokus på lösningar och resultat.Som ledare är du engagerad och har förmågan att entusiasmera dina medarbetare. Du arbetar mot myndighetens vision och mål och representerar ett utvecklande ledarskap som innebär att dina medarbetare ges utrymme att ta stort ansvar för strategiskt utvecklingsarbete och operativt genomförande. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du processer och arbetsformer som bidrar till hela myndighetens utveckling.Datainspektionens ledningsgrupp tar ett gemensamt ansvar för verksamheten med ett tydligt arbetsgivaransvar. Du har förmågan att verka både för delen (enheten) och helheten (myndigheten). I ledningsarbetet förväntas du ha ett strategiskt helhetsperspektiv och arbeta för att etablera tydliga strukturer och värdeskapande utveckling som leder verksamheten framåt.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.TjänstenDu rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Datainspektionen tillämpar sex månaders provanställning. Du kommer att arbeta i våra lokaler centralt i Stockholm.Frågor om tjänstenKontakta gärnaGeneraldirektör Lena Lindgren Schelin, 0735-14 27 32,HR-specialist Ingela Johansson, 08-657 61 49 ellerFacklig företrädare Nazli Pirayehgar, 08-657 61 56Sista dag för ansökan är den 15 september 2020. Din ansökan med cv och personligt brev sänder du via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se alternativt skickar till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Ange referens dnr DI-2020-7863.Någon form av färdighetstest eller personlighetsanalys kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Sista dag att ansöka är 2020-09-15DatainspektionenDrottninggatan 29 Plan 511151 Stockholm5330176