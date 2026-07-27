Dataingenjör till PTS
Post- och Telestyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du vara med och bygga framtidens dataplattform för ett öppet, säkert och robust digitalt samhälle? På PTS är data en strategisk tillgång och vi bygger nu upp en modern förmåga inom data, AI och analys. Samtidigt står vi inför en stor förändringsresa när PTS och DIGG förbereder en sammanslagning. Nu söker vi en senior dataingenjör som vill vara med och bygga den dataplattform som myndighetens framtida AI- och dataarbete kommer att vila på.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för IT-utveckling inom avdelningen för verksamhetsutveckling. Vi ansvarar för myndighetens IT-system, webbplatser och e-tjänster och driver utvecklingen av moderna och hållbara digitala lösningar.
"Jag som blir din chef heter Paula Fagerlund. Jag tror på tillit före kontroll och på att bra lösningar skapas tillsammans. Som chef är jag tydlig med riktning och förväntningar, men ger stort utrymme för eget ansvar, nya idéer och olika perspektiv. Jag uppskattar när människor vågar tänka innovativt, ifrågasätta invanda arbetssätt och hitta smartare sätt att lösa uppdraget. För mig är ledarskap något vi gör i vardagen, genom dialog, samarbete och gemensamt ansvar för helheten."
Om rollen
Som dataingenjör utvecklar och förvaltar du myndighetens dataplattformar och säkerställer att data kan samlas in, bearbetas och tillgängliggöras på ett säkert och effektivt sätt. Du utvecklar datapipelines, dataflöden och integrationslösningar samt arbetar med datakvalitet och dataarkitektur i nära samarbete med utvecklare, arkitekter, data scientists och verksamheten.
Om teamet
Enheten för IT-utveckling består av utvecklare, arkitekter, förvaltare, projektledare och verksamhetsutvecklare som arbetar nära varandra i tvärfunktionella team. Kulturen präglas av samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetssätt. Samtidigt som vi utvecklar dagens IT-miljö bygger vi framtidens plattformar med ökad användning av molntjänster och containerbaserade lösningar. Eftersom vi är ett litet team behöver du trivas med att arbeta brett och stötta kollegor vid behov.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad och delar gärna med dig av din kunskap. Du har en god problemlösande analysförmåga och drivs av att lösa komplexa tekniska utmaningar. Du är nyfiken på ny teknik och ser AI som en naturlig del av framtidens dataplattformar. Samtidigt arbetar du strukturerat och levererar lösningar med hög kvalitet, säkerhet och långsiktighet.
För oss är dina personliga egenskaper viktiga, därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
Avslutad eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom datavetenskap, systemvetenskap, datateknik, informationsteknik, exempelvis från universitet, högskola eller yrkeshögskola (YH). Eller annan utbildning som PTS bedömer likvärdig.
Mångårig aktuell arbetslivserfarenhet som dataingenjör eller i en likvärdig teknisk roll, där arbetet omfattat utveckling av en modern dataplattform från idé och arkitektur till implementation, driftsättning och förvaltning.
Erfarenhet av verktyg för dataorkestrering, datatransformation och distribuerad databehandling, exempelvis Apache Airflow, dbt och Apache Spark.
Erfarenhet av datamodellering och moderna dataarkitekturer, såsom data warehouse, lakehouse eller datasjö, samt av molnbaserade dataplattformar i Azure, AWS eller Google Cloud Platform.
Erfarenhet av moderna utvecklings- och leveransprocesser (Git, CI/CD och DataOps) samt SQL och Python.
Erfarenhet av att utveckla datalösningar med höga krav på datakvalitet, metadata, spårbarhet, informationssäkerhet och regelefterlevnad, exempelvis enligt GDPR eller inom annan reglerad verksamhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet av containerbaserade miljöer såsom Docker, Podman eller Kubernetes/OpenShift.
Erfarenhet av Microsoft Fabric, Azure Data Factory, Azure Databricks eller liknande moderna dataplattformar.
Erfarenhet av Datakataloger och metadatahantering, exempelvis Microsoft Purview.
Etablering eller utveckling av dataplattformar i samband med större organisationsförändringar eller sammanslagningar.
Kunskap om MLOps och hur data operationaliseras för AI-lösningar.
Erfarenhet av att integrera data från olika källsystem via API:er, databaser, filöverföringar eller meddelandeköer.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir systemutvecklare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Paula Fagerlund på paula.fagerlund@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 26 augusti.
Observera att rekryteringsprocessen kommer att vara pausad under sommaren och återupptas från och med vecka 35. Vi återkommer till sökande därefter.
Klicka här för att se filmen om oss: https://api.screen9.com/preview/cchPFWECPH4JdWyRdxhH_64D91qdJ85u0pbVSJfFCzVNK3ZW5YKD2fA3-w5Sj9Be Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
Hälsingegatan 38 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
10012024