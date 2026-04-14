Datahallsansvarig till IT-kommunikation
Om jobbet
Enheten IT-Kommunikation består i dagsläget av 24 personer och ansvarar för nätverkskommunikationen för de gemensamma tjänsterna i Göteborgs stad som Intraservice levererar. Ditt fokusområde kommer att vara infrastrukturen i våra datacenter. Tjänsten innebär även ett operativt ansvar för IT-kommunikationen i våra datahallar, där du är beslutsfattande kring arkitekturen, tekniska vägval och långsiktig utveckling. Du säkerställer att enheten IT-kommunikation möter krav på säkerhet, tillgänglighet och framtida verksamhetsbehov i våra datahallar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du driver designen och utvecklingen av våra datahallar
• du är en del i hanteringen av tredje linjens ärenden och incidenter
• du medverkar i utvecklingen av nya och befintliga tjänster
• du är en del i en administration som ansvarar för att våra processer följs och uppdateras
• du kan komma att ingå i gruppen med teknisk beredskap där även kvälls- och helgarbete ingår vid servicefönster
• du kommer även att delta i olika verksamhetsprojekt för att säkerställa leverans
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom IT eller förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har stor kunskap inom området och har bred erfarenhet av att arbeta i datacenter.
Du ska även ha arbetat med säkerhetsprodukter inom IT-kommunikation samt avancerad routing i enterprisemiljö. Att arbeta och röra sig i en datahall är naturligt för dig, du har erfarenhet av flera års fysiskt arbete i datahallar. Vi ser att du har lång erfarenhet av implementation och införande av komplexa lösningar inom eller hos stora företag eller i organisationer. Du har erfarenhet av andra infrastrukturella säkerhetstekniker inom stora enterprisenätverk. Du har också certifieringar inom någon eller några av vår infrastrukturer i datacenter.
Utöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och arbetar systematiskt, har förmåga att samarbeta med kollegor och andra intressenter samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Du är ansvarsfull, du värdesätter ordning och reda, och att leverera god kvalitet är en ledstjärna i ditt arbete. Vi tror också att du stimuleras av problemlösning samt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av att arbeta inom projekt där du kan bidra med att leda arbetet framåt. Vi arbetar enligt pps-modellen.Publiceringsdatum2026-04-14Övrig information
I tjänsten kan beredskap och arbete under servicefönster ingå vid behov.
Hos oss kommer du att få befattningen teknisk IT-strateg.
Intraservice bedriver samhällsviktig verksamhet och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Tjänsten är säkerhetsklassad i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det förutsätter svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetskontroll, vilket innefattar bland annat registerkontroll via SÄPO samt godkänt alkohol- och drogtest.Om företaget
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraserviceÖvrig information
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Likaså kan vissa tjänster komma att omfattas av bakgrunds- och registerkontroll.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Göteborg
Jenny Graf jenny.graf@intraservice.goteborg.se 073-0723315
