Databasutvecklare till Utvecklingsenheten
2025-09-10
Vill du bidra till att göra vardagen enklare och skapa en hållbar och attraktiv stad för örebroarna?
Inom Örebro kommun satsar vi på att vår service och våra tjänster ska bli digitala, allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra medborgare i kontakten med oss. Som en del i detta arbete söker vi nu en senior databasutvecklare.
Om tjänsten
Som databasutvecklare hos oss kommer du vara en viktig spelare i det team som jobbar med hjärtat i kommunens informationsförsörjning och beslutsstöd - vårt datalager och vår BI-plattform. Din roll som databasutvecklare är en betydelsefull del i vårt arbete att bli en mer datadriven kommun.
Du kommer ingå i beslutsstödsteamet i ett av våra objekt. I samarbete med statistiker, analytiker och BI-utvecklare designar, skapar och utvecklar du datamodeller, databaser och dataflöden så att kommunens data kan användas som en strategisk resurs som möjliggör välgrundade analyser och beslut.
Eftersom du kommer att ingå i ett team förväntas du att i det löpande arbetet även bidra till att vidareutveckla och förbättra såväl arbetssätt och rutiner som tekniska ramverk och best practices relaterade till kommunens datalager.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utveckla datamodeller, databaser och dataflöden som stödjer analyser och beslut
• bidra till att förbättra arbetssätt, rutiner och tekniska ramverk kopplade till kommunens datalager
• vara med och fortsatt bygga upp kommunens utvecklingsenhet
• känna till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningens uppdrag är att med innovation och nytänkande förse verksamheterna med kraftfulla digitala tjänster som gör det möjligt för dem att uppnå sina mål och att åstadkomma en effektiv resursanvändning så att kvalitet och effektivitet ökar och servicen till företag och privatpersoner förbättras.
Avdelningen består av drygt 100 medarbetare och leds av en avdelningschef och fem enhetschefer, som tillsammans utgör ledningsgrupp för avdelningen.
Vi är en del av Kommunstyrelseförvaltningen vars uppdrag är att leda, styra, följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter.
Som databasutvecklare kommer du tillhöra vår Utvecklingsenhet på Informationsförsörjnings- och Digitaliseringsavdelningen.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.
Vi tror att du är en person med stor analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt, som trivs med att sätta dig in i skilda verksamheters behov av analyser och omsätta detta till beslutsunderlag. Vi ser att du arbetar bra med andra människor samtidigt som du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan ta till dig information, kommunicera med kollegor och övriga samarbetspartners samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp, inriktning dataingenjör, systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 3 års erfarenhet av databasutveckling och databasdesign
• goda kunskaper i Microsoft SQL Server, T-SQL samt SSAS Microsoft SQL Server Analysis Services
• erfarenhet av att hantera och strukturera stora datamängder
• erfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg (Visual Studio och SQL Management Studio)
• erfarenhet av PowerBI-utveckling
Meriterande:
• kunskap om Kimball-modellen för modellering av dataTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 24 september.
Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
