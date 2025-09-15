Databasutvecklare till E-hälsomyndigheten
Är du en erfaren databasutvecklare med intresse för att hitta nya lösningar? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
I rollen som databasutvecklare bidrar du till att utveckla våra tjänster och underhålla befintliga system. Du utreder, designar, implementerar och underhåller datamodeller, procedurer, dataaccessobjekt och andra databasobjekt. Du får möjlighet att kvalitetssäkra lösningar så att de uppfyller funktionella och icke-funktionella krav. Vidare underhåller du metadata och referenstabeller och arbetar med löpande prestandaoptimering.
Du arbetar i ett agilt tvärfunktionellt utvecklingsteam där ni ger och får stöd av varandra. Teamet befinner sig tekniskt i framkant och vi arbetar tillsammans för att kvalitetssäkra lösningar innan de går ut till kund.
Om dig
Vi söker dig som trivs att arbeta tillsammans med andra och du delar gärna med dig av din kunskap. Du är en analytisk person som brinner för tekniken och rör dig obehindrat mellan olika databassystem och miljöer. Du är även självständig och initiativtagande, van att ta ansvar för dina uppgifter och komma med kreativa lösningar på problem.
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning inom data/it eller likvärdig arbetslivserfarenhet
• flerårig aktuell erfarenhet av databasutveckling och datamodellering i Oracle eller PostgreSQL
• god kunskap i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell erfarenhet av versionshantering med Liquibase eller Flyway
• aktuell erfarenhet av Microsoft SQL Server
• aktuell erfarenhet av transaktionsintensiva system som hanterar stora datamängder
• aktuell erfarenhet av agilt arbetssätt
• aktuell erfarenhet av testdriven utveckling.
Vad erbjuder vi?
Vi är en myndighet i tillväxt. E-hälsomyndigheten erbjuder dig att vara med och skapa samhällsnytta. Vi arbetar med stora transaktionskritiska system som påverkar samhället, till exempel e-recept och Läkemedelskollen.
Hos oss kommer du att omges av trevliga och kompetenta arbetskamrater, på en myndighet med ett flertal viktiga samhällsuppdrag.
På E-hälsomyndigheten har alla medarbetare förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av enhetschef Elisabeth Ahlgren, 010-458 6216.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av hr-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741.
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 6 oktober. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 500 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
