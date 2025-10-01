Databasutvecklare med kunskaper inom backend-utveckling
Havs- och vattenmyndigheten / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg
, Sotenäs
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en förvaltningsmyndighet med mål att skapa hållbar samhällsnytta. På uppdrag av regeringen driver och samordnar vi arbetet för levande hav, sjöar och vattendrag, nu och för kommande generationer.
Med drygt 340 engagerade medarbetare formar vi tillsammans en inspirerande arbetsplats där vi förverkligar vårt uppdrag i linje med den statliga värdegrunden. Tillsammans gör vi skillnad - för miljön och framtiden.
Avdelningen för digitalisering består av ett 80-tal personer, både medarbetare och konsulter. Vårt uppdrag är att leda myndighetens digitalisering, utforma lösningar och leverera IT-tjänster. Vi stödjer verksamheten i att nyttja digitaliseringens möjligheter och användandet av modern teknologi.
Enheten ansvarar bland annat för ny- och vidareutveckling av myndighetens informationssystem.
Är du en duktig databasutvecklare med en gedigen kunskap inom Oracle PL/SQL som vill vara med på vår utveckling? Vill du vara med och driva en digital transformation i en organisation med höga ambitioner och stor teknisk utvecklingsvilja? Vi står inför spännande förändringar där vi moderniserar våra systemmiljöer och söker nu en erfaren databasutvecklare som även är nyfiken på och vill utvecklas inom backend-utveckling på sikt.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som databasutvecklare hos oss kommer du att ha en viktig roll i vidareutvecklingen och förvaltningen av våra IT-komponenter. Tjänsten innebär ett brett ansvar som innefattar allt från databasutveckling till deltagande i framtida backend-projekt, i takt med att vårt fokus gradvis breddas. Du kommer att arbeta i ett kompetent team med ett tydligt DevOps-fokus där samarbete, kunskapsdelning och gemensamt ansvar för leveranser är centralt.
Tjänsten omfattar:
- Vidareutveckling, förvaltning och livscykelhantering av IT-komponenter
- Planering och genomförande av utvecklingsaktiviteter i både projekt och förvaltning
- Bidra till kravställning och framtagande av teknisk dokumentation
- Testning och kvalitetssäkring av systemlösningar
- Samarbeta nära verksamheten samt drift- och supportorganisationen
- Delta i produktionssättning och överlämning av applikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom IT (t.ex. systemvetare, dataingenjör) eller motsvarande flerårig yrkeserfarenhet. Du har minst 3 års erfarenhet av databasutveckling i Oracle PL/SQL och mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift) samt goda kunskaper i engelska. För tjänsten är det särskilt meriterande om du har genomgått för området relevanta utbildningar och certifieringar.
Du har erfarenhet av flera av följande tekniker inom databasutveckling:
- Oracle PL/SQL (paket, triggers, prestandaoptimering)
- PostgreSQL
- Jasper/iReport, SQL Developer eller Toad
- (Toad) Data Modeller
- Oracle APEX (meriterande)
Backend/Övrig utveckling:
- Java EE (JPA, JAX-RS, JAX-WS)
- Applikationsservrar: Wildfly, Apache HTTP Server, Quarkus
- API-frameworks: OpenAPI, Swagger, Web Services
Verktyg och metodik:
- Git, Maven, Liquibase, Jenkins, Nexus, SonarQube
- Docker, JPA/Hibernate
- Agil metodik (Scrum/Kanban), TDD
- Erfarenhet av Linux-miljö
För att lyckas i rollen behöver du vara självgående med förmåga att ta egna initiativ. Dessutom är du strukturerad och van att arbeta metodiskt. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och delar gärna med dig av din kunskap. Du är en god problemlösare med analytiskt tänk.Anställningsvillkor
Löneintervallet för tjänsten ligger mellan 53 000-57 000:-/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Göteborg. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Utgångspunkten är att arbetet normalt sett utförs i myndighetens lokaler, dock får medarbetare efter överenskommelse med enhetschef arbeta högst två dagar av en heltidstjänst, alternativt arbetstid motsvarande två dagar per vecka på distans.
Övrig information
Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/60". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Havs- och Vattenmyndigheten
(org.nr 202100-6420) Kontakt
Maral Alaghi maral.alaghi@havochvatten.se 0106986021 Jobbnummer
9535121