Databasingenjör/Databasutvecklare
Talangbron Sverige AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-07-02
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Vill du kombinera utveckling, prestandaoptimering och databastillförlitlighet i en och samma roll? Vi söker en senior Database Engineer/Developer till ett tvärfunktionellt team som bygger och vidareutvecklar en modern, storskalig dataplattform.
Ditt uppdrag
Designa och optimera lagrade procedurer, funktioner och komplexa SQL-frågor
Arbeta med Dynamic SQL och datapartitionering för stora dataset
Genomföra indexoptimering, schemadesign och analys av prestandaproblem, bland annat med sp_Blitz
Följa upp och tolka prestanda via Query Store, Splunk-dashboards och verktyg som Redgate Monitor
Bidra till CI/CD-pipelines (t.ex. GitHub Actions), driftsättningsautomation och versionshantering
Du slipper klassiska DBA-sysslor som backup, hög tillgänglighet och användarhantering — fokus ligger på utveckling och prestanda
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet av Microsoft SQL Server, inklusive query-prestandaoptimering, indexoptimering och felsökning i produktionsmiljö
Har djup förståelse för execution plans, SQL Server-internals och transaction isolation levels
Har erfarenhet av storskaliga databaser och partitioneringsstrategier
Har erfarenhet av monitoring- och observabilityverktyg
Har erfarenhet av DevOps och CI/CD för databaser
Talar och skriver svenska och engelska flytande på expertnivå
Omfattning
Heltid, 100%, med placering i Stockholm — ingen distans.
Uppdragsperiod
Uppdraget löper från 2026-08-10 till 2027-06-25.
Om Talangbron
Vi är specialister på att hitta talanger som passar, både i kompetens och arbetssätt. Genom att matcha rätt person med rätt arbetsgivare skapar vi långsiktiga och givande samarbeten där alla utvecklas.
Med oss får du en trygg, flexibel lösning som stöttar dig och dina karriärmål.
Redo för nästa steg?
Låter det som något för dig? Sök redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Urval sker löpande.
Sista ansökningsdag är 7 juli 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talangbron Sverige AB
(org.nr 559237-3483), https://www.talangbron.se/ Jobbnummer
9990188