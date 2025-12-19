Databasadministratör nyfiken på moderna plattformar och databastjänster
2025-12-19
Vill du utveckla och förvalta databastjänster för en enklare och säkrare offentlig sektor?
Hos oss på Digg får du vara med och skapa framtidens digitala lösningar som förenklar människors vardag. Vi söker nu en DBA (databasadministratör) till vårt plattformsteam - en roll där teknisk kompetens kombineras med samhällsnytta. Här är du med och utvecklar digitala grundkomponenter som gör offentlig sektor enklare, säkrare och mer tillgänglig.
Om jobbet
Nu söker vi en DevOps-bekväm DBA till Diggs plattformsteam. Som databasadministratör arbetar du huvudsakligen med att utveckla, tjänstefiera och förvalta databaslösningar baserade på PostgreSQL på Red Hat Enterprise Linux och OpenShift med hjälp av Crunchy Datas Postgres Operator. Rollen innebär även samarbete med utvecklingsteam kring modellering, optimering samt arbete med lösningar för backup och återställning. Även andra databastekniker förekommer i mindre omfattning.
Vår tekniska målmiljö är ett antal kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där vi idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och våra CI/CD-pipelines. Vi utvecklar mikrotjänster i Java och Quarkus samt använder Vue för frontendutveckling med typescript. Om du har erfarenheter av större datacenter och Linux-serverdrift är det enbart positivt då vi har ett eget datacenter.
Om dig
För att lyckas och trivas i rollen behöver du ha både relevant erfarenhet och personliga kompetenser, där vi lägger stor vikt vid de personliga kompetenserna. Dessa framgår nedan.
Erfarenheter och kunskaper - krav
• Erfarenhet av administration och drift av PostgreSQL
• Erfarenhet av klustrade PostgreSQL-lösningar, exempelvis Crunchy
• Erfarenhet av förvaltning och tjänstefiering av databaser
• Erfarenhet av att arbeta i containerplattformar, exempelvis OpenShift
• Erfarenhet av rutiner för återställning och backup
• Erfarenhet av arbete i agila team
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenheter och kunskaper - meriterande
• Erfarenhet av administration av MySQL och MongoDB
• Erfarenhet av migreringsverktyg, exempelvis Flyway
• Erfarenhet av IAC (Infrastructure as code)
• Erfarenhet av GitOps och CI/CD
Erfarenhet av Linuxadministration
Akademisk utbildning eller motsvarande som bedöms som relevant.
Kompetenser
• Samarbetsförmåga - Du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
• Problemlösande analysförmåga - Du arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löesr komplicerade problem.
• Flexibel - Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i förändringar.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Sammanslagning av Digg och PTS
I budgetpropositionen för 2026 framgår att Digg och Post- och telestyrelsen (PTS) ska gå samman i syfte att skapa en stärkt myndighet för digitaliseringsfrågor. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Regeringens besked: Digg och PTS går samman
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
• befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 25 januari 2026.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Ewa Larsson-Snygg via epost: ewa.larsson-snygg@digg.se
. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
