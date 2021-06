Databasadministratör (DBA) MS SQL - Quest Consulting Sverige AB - Datajobb i Stockholm

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-06-30Vi söker en Databasadministratör med erfarenhet av drift och förvaltning av SQL Server-databaser och Windows-applikationer i stora miljöer till ett långt uppdrag.I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår förvaltning och vidareutveckling av klustrade SQL Server-miljöer, konfigurering av SQL Server-plattform samt agera som produktspecialist vid allvarliga incidenter inom SQL Server.IT-organisationen hos vår kund ställer krav på förmåga att samarbeta med människor från andra teknik områden.Vi söker dig som har följande kunskap/utbildning/erfarenhet:Minst 3 års erfarenhet som Databasadministratör inom SQL Server och Windows applikationerErfarenhet av Virtualisering och molntjänsterMinst 3 års erfarenhet av drift inom server och databaser för större driftsmiljöer med minst 500 användareBehärskar svenska och engelska språken väl i både tal och skriftErfarenhet av Nätverk, brandväggar och lastbalanseringStor vikt läggs vid personliga egenskaper.Start i september, heltid, tillsvidareDin ansökanLåter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.Detta uppdrag är säkerhetsklassat, säkerhetsklassning bedöms ta ca 4-6 veckor. Start kan inte ske innan godkänd säkerhetsklassning. Svenskt medborgarskap krävs.Om Quest ConsultingQuest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-06-30MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-16Quest Consulting Sverige AB5838221