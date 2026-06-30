Dataanalytiker till Arbetsmiljöverket
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2026-06-30
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På Arbetsmiljöverket jobbar vi tillsammans för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Därför hjälper vi arbetsgivare att uppfylla de krav som finns och informerar om hur arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av vardagen. Med arbetsmiljölagen som grund tar vi fram regler, inspekterar arbetsplatser och sprider kunskap om arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är allvarligt men vår vardag präglas av arbetsglädje och vi är omtänksamma och hjälpsamma kollegor.
Ditt nya jobb
Vi söker nu en dataanalytiker för ett vikariat på ett år till enheten för statistik. I rollen kommer du att bidra till myndighetens utveckling mot ett mer datadrivet, riskbaserat och kunskapsbaserat arbetssätt.
Detta innefattar bland annat att:
• Identifiera och integrera externa datakällor
• Genomföra kvantitativa analyser av större datamängder
• Utveckla indikatorer och på sikt prediktionsmodeller
• Kvalitetssäkra data och analys
• Bidra med ett kvantitativt perspektiv i tvärfunktionella samarbeten
En viktig del av arbetet är även att säkerställa god dokumentation av data, kod, analyser och processer, så att arbetet blir reproducerbart, spårbart och möjligt att vidareutveckla.
Då arbetet till stor del kommer innebära att delta i utvecklingen av myndighetens arbetssätt söker vi dig som vill vara med och skapa nytt. Som tycker om att arbeta självständigt och som trivs i föränderliga miljöer som är under utveckling. Arbetet kommer att kräva samarbete med olika delar av myndighetens verksamhet och du bör trivas med att skapa nya kontakter för att utföra ditt uppdrag.
Rollen är både strategisk och operativ och innefattar även arbete kopplat till myndighetens officiella statistik.
Enheten för statistik består av 12 medarbetare som har i uppdrag att skapa officiell statistik över arbetsskador och arbetsmiljö och ansvarar också för att ta fram olika former av analyser och beslutsunderlag. Vi arbetar även med verksamhetsdata för myndighetens behov samt är statistiskt och dataanalytiskt stöd till myndighetens verksamhet. Publiceringsdatum2026-06-30Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Högskoleexamen inom exempelvis statistik, datavetenskap, matematik, nationalekonomi eller annat område relevant för tjänsten. Alternativt annan eftergymnasial utbildning tillsammans med mångårig relevant arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig aktuell erfarenhet av kvantitativ analys av större datamängder
Aktuell erfarenhet av att arbeta med data i hela kedjan (identifiera möjliga datakällor, bearbetning, analys, dokumentation)
Erfarenhet av programmering för dataanalys (t.ex. SQL, Python, R eller motsvarande)
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete i statistikverktyget SAS
Erfarenhet av statistisk modellering eller maskininlärning
Erfarenhet av att ha arbetat vid en statlig myndighet
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i rollen om du har mycket god förmåga att självständigt lösa problem och att skapa struktur i ditt arbete. Du kan med lugn och tilltro till din egen förmåga driva arbetet framåt även när ramarna inte alltid är helt givna eller förutsägbara. Du kan snabbt anpassa dig efter nya omständigheter och förändra beslut och prioriteringar när det krävs. Vidare har du god förmåga att analysera och tolka kvantitativ data, strukturera och kvalitetssäkra data samt förstå vilken information som kan förädlas till data.
Då arbetet kommer att bedrivas i tvärfunktionella samarbeten ser vi vidare att du har god samarbetsförmåga och utbyter information och kunskaper i syfte att uppnå gemensamma mål.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg och stabil arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är ett vikariat på ett år, på heltid och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter. https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Vi pratar svenska på myndigheten, därför ber vi dig att skicka din ansökan på svenska. Vi använder arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Planen är att intervjuer sker omkring V. 35 - 36. Rekryterande chef och HR-partner återkommer från semester för att kunna svara på frågor från och med 1 augusti.
Du har också tillgång till vanliga frågor och svar: https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-arbetsmiljoinspektor/
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Mats Johansson för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 5 augusti 2026!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmiljöverket
(org.nr 202100-2148), http://www.av.se
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Arbetsmiljöverket Kontakt
Tf. enhetschef
Dennis Webstedt dennis.webstedt@av.se Jobbnummer
9985920