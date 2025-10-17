Dataanalytiker med fokus på Energidata
2025-10-17
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdraget
Du kommer tillhöra Data & Analysorganisationen på Trafikförvaltningens IT avdelning. Vi är ca 50 anställda och konsulter som arbetar i 6 agila team. Från och med 1 september är Data & Analys en sektion där sektionschefen rapporterar till IT-direktören.
Data, analys och AI har stort fokus både inom verksamhet och IT, Trafikförvaltningen ska bli en mer datadriven organisation vilket medför förändringar i teknik, arbetssätt och processer. Tekniska landskapet moderniseras, nu pågår initiativ för att ersätta ett gammalt warehouse till en modern Analysplattform i Azure. Analysplattformen består även av en modern onprem lösning samt en Geodataplattform från Esri. Ytterligare moderniseringen kommer genomföras parallellt med utveckling av ny funktionalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analyser med tillhörande kommunikation till verksamheten som ger beslutsunderlag med fokus på trafikproduktion samt energipåverkande system och verksamheter.
Analysera sensordata genom pyton kod med statistisk och matematisk modellering av stora datamängder
Visualisera data i lättbegripliga och användarvänliga trafikrelaterade analyser/beslutsunderlag med bland annat Power BI.
Både tidsseriedata (dels med fasta intervaller och med händelsebaserad uppdatering) och geografiska data kommer att hanteras.
I arbetet med datakvalitet ska rimlighetsanalyser och metoder för imputering och modellering av data för verksamhetens behov utföras.
Gruppen Data & Analys på trafikförvaltningen söker nu en Energidataanalytiker med intresse och engagemang för att använda data för utformning och optimering av hållbara trafik- och transportinfrastruktursystem. Personen ska med fokus på dataanalys samverka med energispecialister samt medarbetare från olika avdelningar och leverantörer i sk Energiteam. Samverkan kommer också ske med duktiga medarbetare inom IT som driver uppbyggnaden av en ny analysplattform på Azure. Kandidaten ska vara självgående och driven i att ta fram och implementera lösningar samt utföra och kommunicera resultaten från analys med fokus på sensordata från trafik och dess energipåverkande system. En viktig del i vardagen är även att dela med sig och stötta övriga i Data & Analys gruppen och ett antal samverkande energiteam.Kompetenser
Minst två (2) dokumenterade uppdrag eller projekt (från arbete eller utbildning) där datamodelleringsmetoder inklusive matematiska och statistiska modeller lämpade för hantering av stora datamängder (big data) har använts.
Minst ett (1) dokumenterat uppdrag eller projekt, från arbete eller utbildning, där utvecklingsarbete har bedrivits i Microsoft Azure-miljö.
I CV dokumenterad civilingenjörs- eller likvärdig magisterutbildning, med minst 15 poäng inom energitekniska områden
Minst ett (1) års yrkeserfarenhet av att utveckla och tillämpa rutiner för hantering av data, inklusive att städa data, identifiera orimliga värden samt metodiskt hantera eller imputera felaktigheter.
Minst ett års dokumenterad erfarenhet från uppdrag eller projekt, under arbete eller utbildning, med semantisk modellering i BI-lösningar.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 17/11-2025 till 31/10-2026, option till 1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
