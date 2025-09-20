Dataanalytiker inom forskning
2025-09-20
Vi söker en engagerad medarbetare som vill arbeta inom Folksams framstående forskningsverksamhet inom trafiksäkerhet och idrottsskador. Vi är stolta över att ha en företagskultur som innebär ett engagemang inom hållbarhet. Folksam är en viktig aktör inom forskningsområdet och har varit så under flera decennier. Vi bedriver forskning på en internationellt hög nivå. Arbetet utgör en viktig del i vår vision "Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld".
Forskargruppen är mycket välutbildad och har lång erfarenhet. Här har vi ett stort engagemang i vårt arbete. Vi är prestigelösa och delar gärna med oss av våra erfarenheter, har höga kvalitetskrav på arbetet vi utför. Vi är också knutna till olika universitet. Du kommer garanterat att få intressanta arbetsuppgifter samtidigt som du har kul på jobbet. Till detta kan läggas att forskningen vi utför är betydelsefull och att vi gör skillnad genom vårt påverkansarbete.
Det här gör du som dataanalytiker på Folksam
Du utför bearbetning och analyser av större datamaterial inom trafiksäkerhet och inom idrottsskador. Hos oss får du arbeta i en roll med stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen och utvecklas tillsammans med fyra forskare. Avdelningen tillhör Folksams koncernstab och du rapporterar till forskningschefen.
Du kan förvänta dig ett självständigt arbete med många kontakter internt men även med nationella och internationella forskningsinstitut, universitet, företag och myndigheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Bearbeta och bereda grunddata för forskningsändamål, samt utföra kvantitativa och kvalitativa analyser. Forskningen bedrivs ofta i samarbete inom gruppen men även men olika externa samarbetspartners.
• Delta i interna och externa projekt.
• Sammanställa och presentera resultat och fakta, även i vetenskapliga sammanhang.
• Ansvara för förvaltning och utveckling av forskningsverksamhetens databaser.
Är du den vi söker?
Du har examen från universitet/högskola eller jämförbar erfarenhet som säkerställer relevant faktakunskap för verksamhetsområdet. Du har en god analytisk förmåga som ger förutsättningar att vidareutvecklas. Du har kunskaper och erfarenhet av att arbeta med databashantering av större datamaterial i till exempel Access, SQL-databas eller Excel. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• grundläggande kunskap inom SAS, SPSS, R eller liknande
• erfarenhet av systemutveckling, programmering och simulering inom trafik- och idrottsskador
• erfarenheter av arbete i forskningsprojekt
• kunskap inom trafiksäkerhet och/eller idrottsskador
• kunskaper inom anatomi, fysiologi och biomekanik.
Du är nyfiken, har lätt för att skapa goda relationer, är en analytisk problemlösare samt resultatdriven med ett effektivt arbetssätt. Du är självgående, initiativtagande/kreativ och drivs av att ta ansvar för din uppgift. Vidare stimuleras du av att samarbeta med andra. Du är lyhörd, lyssnar och kommunicerar på ett smidigt sätt för att skapa ett bra klimat. Som person är du analytisk, strukturerad och noggrann. Vi ser även att du gärna delar med dig av dina kunskaper.
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan senast 8 oktober 2025. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kotakta Anders Kullgren, forskningschef, 0708-3160835.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Ann-Louise Andersson 0708-31 61 44, Forena Anneli Ersson 0708-31 69 22 och Handels Mikael A Carlsson 0708-31 51 32.
Kundägda Folksamgruppen erbjuder sedan 1908 försäkringar och sparande som ger trygghet i livets alla skeden. Vi gör det enklare för våra fyra miljoner kunder att känna sig trygga i en hållbar värld genom rätt försäkringar, rätt sparande och rätt hjälp när något händer. Ersättning
