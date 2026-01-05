Dataanalytiker för ett vikariat
2026-01-05
Vill du arbeta med data som gör skillnad? Då kanske du är vår dataanalytiker som vill vara med och utveckla vår datadrivna verksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka beslut och skapa lösningar som ger verkligt värde.
På Örebrobostäder AB (ÖBO) driver vi digitalisering med ett tydligt mål: att skapa smarta lösningar som förenklar vardagen, sparar energi och bidrar till ett hållbart samhälle och för våra kunder. Vi tar nu ett ännu större eget ansvar för vår digitalisering och du kan bli en viktig del av det arbetet. Som dataanalytiker hos oss blir du en del av enheten Digital Utveckling, där du, i nära samarbete med verksamheten, bygger digitala tjänster inom BI som hjälper både våra hyresgäster, företagskunder och kollegor i vardagen.
Hos oss får du friheten att påverka, driva och bygga något som spelar roll, både för våra hyresgäster, Örebro som stad och för framtidens hållbara boende.
Din roll
Som Datanalytiker ansvarar du för att utveckla och förvalta vår BI-miljö samt för att omvandla data till insikter som stödjer verksamhetens strategiska och operativa beslut. Du kommer att arbeta med allt från datamodellering och ETL-processer till rapportering, visualisering och analys.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
• Utveckla och förvalta datalager, ETL-flöden och integrationslösningar
• Bygga dashboards och rapporter i våra BI-verktyg Power BI
• Analysera data, identifiera mönster och skapa beslutsunderlag
• Samarbeta med verksamheten för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar
• Bidra till vår BI-strategi och kontinuerligt förbättra vår dataplattform
• Säkerställa datakvalitet och god dokumentation
Du som person
För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken och vill förstå verksamheten bakom systemen. Förmågan att kommunicera teknisk information på ett tydligt sätt. Har ett analytiskt arbetssätt och ett starkt intresse för att arbeta datadrivet.
Som Dataanalytiker vill vi att du tänker långsiktigt, bygger genomtänkta lösningar och visualiserade dashboard som en bra underlag för att kunna ta välgrundade beslut. Viktigt för oss är att du har inställningen att vilja lära och utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Dina kvalifikationer
• Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom exempelvis BI/dataanalys eller liknande som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av BI-utveckling och/eller dataanalys
• Goda kunskaper i SQL
• Erfarenhet av något BI-verktyg, t.ex. Power BI
• Erfarenhet av ETL-verktyg eller dataintegrationer
Meriterande
• Erfarenhet av molnplattformar (tex. Azure)
• Kunskap inom datamodellering, DAX eller Python
• Erfarenhet av datalagerarkitektur
Anställningsform
Vikariat 7-8 mån. Heltid. Med start enligt överenskommelse men under februari månad.
Intresserad? Har av dig!
David Thorzén, chef för Digital utveckling, 019-19 42 42
Peter Gustavsson, facklig företrädare Vision, 019 - 19 43 73
Vi behöver din ansökan senast 2026-01-18
Avtalsenlig individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
ÖrebroBostäder AB
chef digital utveckling
David Thorzén david.thorzen@obo.se 019194242
