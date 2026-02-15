Dataadministratör sökes till myndighet
2026-02-15
Vill du arbeta med datainsamling och bidra till att säkerställa hög kvalitet i statistik och undersökningar? Nu söker vi dig som vill arbeta som dataadministratör i ett eller flera team med fokus på insamling av uppgifter från företag, organisationer och offentlig sektor.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en dataadministratör för dataförsörjning till en myndighet i Örebro där arbetet sker på plats på kontoret. I rollen ingår du i ett insamlingsteam där du arbetar operativt med produktion och administration kopplat till datainsamling. Arbetet är varierande och sker i nära samarbete med kollegor, ämnesansvariga och produktionsansvarig.Arbetsuppgifter
Som dataadministratör arbetar du operativt med att samla in, bearbeta och kvalitetssäkra data. Du ingår i ett insamlingsteam där du hanterar administrativa uppgifter såsom utskick av missiv och påminnelser, har kontakt med uppgiftslämnare via telefon och e-post samt genomför enklare granskningar och rättningar av inkomna uppgifter. Du kan även komma att samla in information via webbplatser, registrera uppgifter i aktuella system och köra enklare script enligt instruktion.
I rollen bidrar du också till planering, uppföljning och utveckling av insamlingen, exempelvis genom att uppdatera rutiner, dokumentation och föra fram förbättringsförslag.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du är en relationsbyggare som skapar förtroende både internt och externt. Du har en stark drivkraft och förmåga att skapa engagemang kring gemensamma mål och ser till att verksamheten levererar resultat i linje med beslutade riktlinjer. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och kan omprioritera när behov och omständigheter förändras. Du är flexibel och trivs med att växla mellan olika arbetsuppgifter. Vidare har du en god samarbetsförmåga. Du arbetar väl tillsammans med andra och vill vara en del av ett team där du bidrar till att kollegor trivs och når framgång i sitt arbete.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasiekompetens
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Erfarenhet av att samarbeta i team
Erfarenhet att möta företag, offentlig sektor och/eller organisationer i rådgivande situationer
Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande:
Erfarenhet av att leda teamTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-12-31, med stor möjlighet till förlängning. Start 2026-03-20.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
Ange alltid tjänstens referensnummer 35682 i ämnesraden.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35682".
