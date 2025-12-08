Data- och supply chain-analytiker sökes till internationellt uppdrag
2025-12-08
Göteborg * Start 12 januari 2026 - Slut 12 juli 2026
Vill du arbeta i en global miljö där data, supply chain och digital utveckling möts? Som Dealer Inventory Management Analyst får du en central roll i att analysera och optimera lagerstyrningen av reservdelar till återförsäljare världen över. Här blir du en nyckelperson i ett team som arbetar agilt, digitalt och med stor passion för kundupplevelse och smarta flöden
Du blir en del av ett engagerat, mångfacetterat team med stark samarbetskultur, dagliga standups och fokus på innovation. Tillsammans skapar ni en mer tillgänglig, hållbar och datadriven serviceaffär
Dina ansvarsområdenArbeta med analys och optimering av återförsäljares lagerstyrning Säkerställa rätt reservdel på rätt plats genom datadrivna beslut Bidra i utvecklingen av digitala planeringslösningar Jobba nära IT för att stärka datalager och beslutsstöd Stötta i det agila arbetssättet och löpande förbättringsinitiativ Omvandla komplex data till tydliga insikter som driver affären framåt
Vi söker dig somHar erfarenhet av supply chain, lagerstyrning eller inventory planning Kan SQL och gärna Python Förstår globala flöden och föränderliga supply chain-miljöer Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift Erfarenhet av agila arbetssätt, mjukvaruutveckling eller BI-utveckling är meriterande.
Du kommer trivas här om duMotiveras av att lösa komplexa problem Gillar en mix av analys, teknik och affär Vill bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv supply chain Ser värdet i ett öppet, prestigelöst team med stark gemenskap
Skicka in ditt CV på engelska senast 10/12. Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
