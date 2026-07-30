Data- och informationsarkitekt
Utbetalningsmyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-30
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Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger välfärdsbrott och felaktiga utbetalningar från statliga myndigheter och kommuner. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss kommer ditt engagemang och din kompetens göra skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
På Utbetalningsmyndigheten är arbete med data och analys centralt. Nu söker vi dig som vill jobba med att utöka myndighetens förmåga inom dataintag och dataanalys. Rollen är placerad på avdelningen data och utveckling.
I rollen arbetar du aktivt med utveckling av data- och informationsarkitektur i olika faser och skapar värde för vår verksamhet. Du kommer arbeta tvärfunktionellt med informationsarkitektur, datamodellering och förädling av data. Du kommer vara drivande i arbetet med inhämtning av nya datakällor, samt aktivt bidra i arbetet med datakvalitet och datadefinitioner. I rollen ingår även utveckling och införande av processer för t.ex. datakvalitet, och spårbarhet. Arbetet kräver ett nära samarbete med andra myndigheter och aktörer.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen inom t.ex. informatik, statistik, systemvetenskap
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av informations- och datamodellering
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av att formulera frågor mot större datamängder med SQL
• Minst fem års arbetslivserfarenhet av att arbeta med analys och dokumentation av data
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team
• Erfarenhet av arbete med verktyg för metadata
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att lyckas och trivas i rollen är du strukturerad och mål- och resultatinriktad. Du har ett kreativt förhållningssätt och är initiativtagande. Du har gott omdöme, god samarbetsförmåga och har en väl utvecklad problemlösande analysförmåga.
Den statliga värdegrunden sammanfattar och synliggör de viktigaste kraven som gäller för statsanställda, att arbeta i staten innebär att följa den. Vi ställer också höga krav på säkerhetsmedvetenhet.Publiceringsdatum2026-07-30Övrig information
Myndigheten är placerad i Stockholm i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Sex månaders provanställning kan bli aktuellt.
På Utbetalningsmyndigheten ska alla medarbetare ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi eftersträvar ett nära ledarskap och du som chef har ett rimligt antal medarbetare, administrativt stöd och möjlighet till kompetensutveckling. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor. Läs mer om hur rekryteringsprocessen går till här. Arbetspsykologiska tester är en del av urvalsprocessen. Utbetalningsmyndigheten arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef: Niclas Cederberg på telefon 010-572 7576. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78 och Michael Ohlsson (ST) 010-5727512. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Utbetalningsmyndigheten
(org.nr 202100-7071), https://ubm.se/jobba-hos-oss
Hammarbybacken 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Utbetalningsmyndigheten Jobbnummer
10015626