Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss
Om rollen
Som Data Warehouse-specialist blir du en del av IT & Digitalisering på Connecting Stockholm och arbetar tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som ansvarar för vidareutveckling och, förvaltning av organisationens analysplattform. Teamet arbetar både med daglig förvaltning och långsiktig utveckling, och driver projekt kopplade till verksamhetens behov av uppföljning, datahantering och analys. Rollen innebär att du arbetar proaktivt med design, utveckling och implementering av BI-lösningar, där robusthet, prestanda och kvalitet är centrala principer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att utveckla, förvalta och optimera Data Warehouse-lösningar och dataplattformar som stödjer verksamhetens behov. Arbetet omfattar bland annat att:
• Designa, dokumentera, bygga och optimera dataflöden och datamodeller för att säkerställa hög kvalitet, stabilitet och prestanda
• Arbeta med datamodellering och etablerade metoder för modern datalagerarkitektur
• Säkerställa datakvalitet, validering, governance och spårbarhet genom hela dataflödet
• Hantera data från flera källsystem och skapa ett sammanhängande, strukturerat och tillförlitligt flöde
• Samarbeta med utvecklare, analytiker och verksamhetsrepresentanter för att omsätta behov till tekniska lösningar
Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten, och som trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för planering och leverans. Du förstår verksamhetens behov och omsätter dem till hållbara och användbara lösningar. Du är nyfiken, följer utvecklingen inom dataplattformar och vill kontinuerligt förbättra både arbetssätt och tekniska lösningar. Dessutom är du prestigelös och samarbetande, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv teamkultur. För att lyckas i rollen har du:
• Flera års erfarenhet av Data Warehouse-utveckling och arbete med dataplattformar i komplexa miljöer-utveckling och arbete med dataplattformar i komplexa miljöer
• Mycket goda kunskaper i MS SQL och annan databasteknik (t.ex. Azure SQL, Synapse eller motsvarande)
• Erfarenhet av datamodellering och design av datalager enligt etablerade metoder
• Erfarenhet av SSIS
• Erfarenhet av Azure Data Factory, Databricks, Snowflake eller andra molnbaserade verktyg
• God dokumentationsförmåga och vana att skapa tydlig och strukturerad teknisk dokumentation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av att designa och leda implementering av avancerade data- och analyslösningar
• Erfarenhet av metadatahanteringsverktyg
• Viss erfarenhet av BI-verktyg (Qlik Sense, Power BI, Tableau) och förståelse för konsumtionslagret
Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid, 100%.
• Startdatum: Enligt överenskommelse.
• Placering: Stockholm
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder bland annat SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan urvalsfrågor och tester användas för att säkerställa en objektiv bedömning. Referenstagning, alkohol- och drogtest samt eventuell bakgrundskontroll kan genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekryteringen via rekrytering@connectingstockholm.se
