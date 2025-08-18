Data Warehouse & Integration Specialist Till Ntex, Göteborg
2025-08-18
NTEX startades för att erbjuda ett svenskägt alternativ på marknaden. Genom förvärv och organisk tillväxt är NTEX nu ett av Sveriges största privatägda speditionsföretag med 3,7 miljarder kronor i omsättning. Bolaget äger runt 1350 trailers för godstransporter samt omlastnings- och logistikterminaler och egna dragbilar. Med över 1 000 medarbetare och ca. 800 000 uppdrag årligen har vi resurserna att ta hand om uppdrag i alla skalor och storlekar. Vi bryr oss. Hela vägen.
Om rollen
Om rollen

Vi söker en erfaren och lösningsorienterad specialist som vill ta täten i utvecklingen av vår nya datawarehouselösning. I denna nyckelroll blir du motorn bakom att samla och konsolidera data från flera av våra Transport Management System (TMS) och vårt ekonomisystem Netsuite. Målet? Att skapa en robust och skalbar dataplattform som blir hjärtat i vår framtida kundportal - där våra kunder enkelt kan se historisk data och smidigt boka sina transporter online.

Dina arbetsuppgifter
Designa, bygga och underhålla en central datawarehouselösning som integrerar data från flera TMS-system och Netsuite samt eventuellt andra interna och externa datakällor.
Utveckla och optimera ETL/ELT-processer för hög datakvalitet, prestanda och tillgänglighet.
Definiera datamodeller för analys, rapportering och realtidsapplikationer.
Säkerställa datastyrning (data governance), säkerhet, åtkomstkontroller och regelefterlevnad.
Delta i utvecklingen av en kundportal med historisk och realtidsdata, inklusive API-integrationer.
Samarbeta med utvecklare och UX-designers för bästa prestanda och användarupplevelse.
Implementera monitorering och larm för att upptäcka dataproblem proaktivt.
Dokumentera lösningar och utbilda interna användare.
Om dig
Du kombinerar teknisk expertis med affärsförståelse och trivs i en roll där du driver utveckling framåt. Du har god kommunikationsförmåga och är van att samarbeta över olika funktioner.
Krav och kompetenser
3-5 års erfarenhet av datawarehouse utveckling och integration.
Goda kunskaper i SQL och minst en modern dataplattform (t.ex. Snowflake, Azure Synapse, Google BigQuery, AWS Redshift).
Erfarenhet av ETL/ELT-verktyg (t.ex. Fivetran, Talend, dbt, Azure Data Factory).
Förståelse för molninfrastruktur (Azure, AWS eller GCP).
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av att använda AI och maskininlärning för:
Prediktiv analys (t.ex. ETA-prognoser, kapacitetsplanering)
Automatiserad dataklassificering och anomalidetektion
Chatbotar eller smarta frågegränssnitt mot data
Erfarenhet av data visualisering (t.ex. Power BI, Tableau, Looker).
Kunskap om API-utveckling och REST/GraphQL-integrationer.
Erfarenhet från logistik- eller transportsektorn.
Erbjudande
En nyckelroll i en strategisk satsning som förändrar vårt datadrivna arbete.
Möjlighet att bygga en plattform från grunden med moderna tekniker.
Internationell arbetsmiljö med frihet att utforska AI-lösningar.
NTEX erbjuder en trivsam arbetsmiljö med trevliga kollegor. Här får du de verktyg du behöver för att utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt. På NTEX har vi ett stort hjärta för våra medarbetare och våra kunder. Vi tror på att vara branschledande genom att ständigt förbättra oss och ha ett nära samarbete med kunder och leverantörer. Vi bryr oss hela vägen!
Ansök
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande.
Är du nyfiken och vill ställa några frågor? Hör gärna av dig till Igor Glavan, igor.glavan@jerrie.se
, 0701-765828. Välkommen med din ansökan! Ersättning
