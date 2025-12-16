Data Warehouse Engineer
2025-12-16
VX Fiber söker en nyfiken och lösningsorienterad Data Warehouse Engineer. Vill du vara med och bygga en framtidssäker, global dataplattform med modern teknik? Då kan du vara den vi söker!
Om VX Fiber
VX Fiber är ett svenskt teknikföretag med över 20 års global erfarenhet inom fiber-till-hemmet (FTTH) och öppna accessnät. Vårt mål är att skapa digital frihet för människor, företag och samhällen genom pålitliga, skalbara och hållbara nätlösningar.
Vi är en global organisation med lokal närvaro och stark sammanhållning. Vår arbetskultur genomsyras av våra värderingar:
Work smart | Make impact | Win together | Take ownership
Det innebär att vi arbetar fokuserat, driver förändring, firar framgångar tillsammans och tar ansvar för det vi bygger.
Om rollen
Som Data Warehouse Engineer hos VX Fiber driver du utvecklingen och driften av vårt Data Warehouse, Power BI-lösningar och rapportering. Rollen innebär ett tydligt end-to-end-ansvar - från arkitektur och systemdesign till automation och drift. Vid behov tar vi in extern kompetens som stöd.
Vi bygger i dagsläget vårt Data Warehouse med Microsoft Azure Data Factory, men är på väg mot Microsoft Fabric. Vi arbetar med flera typer av datakällor, där majoriteten av datan hämtas via API:er.
Rollen kräver ett stort tekniskt ansvarstagande, men också nyfikenhet, samarbetsvilja och en vilja att ständigt utforska vad som väntar härnäst.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Bygga, förbättra och underhålla vårt Data Warehouse
Skapa och förvalta rapporter för internt och externt bruk
Utveckla self-service-BI-modeller i Power BI
Integrera nya datakällor och modellera datamodeller
Driva arkitekturval och systemdesign för nya lösningar
Arbeta med moderna verktyg i en miljö som främjar lärande och innovation
Utforska och applicera AI i ett Data Warehouse-sammanhang
Vad vi erbjuder dig
Meningsfullt arbete - bidra till samhällsförändring genom digital infrastruktur
Teknisk innovation - arbeta med det senaste inom Data Warehouse-ekosystemet, inklusive Microsoft Fabric
Personlig utveckling - väx med oss i en kultur som stöttar nyfikenhet, ansvarstagande och självledarskap
Globalt sammanhang - arbeta med kollegor från olika delar av världen i ett tvärfunktionellt team
Samarbete på riktigt - vi bygger, lär oss och utvecklas tillsammans
Vi söker dig som har
Vi värdesätter kompetens, driv och pragmatism mer än formell utbildning - har du rätt erfarenhet spelar examenspapper mindre rollErfarenheter
Flerårig erfarenhet av arbete med Data Warehouse
Mycket god förståelse för Kimball-modellering
Vana att arbeta självständigt och ta ansvar för helheten - från design till drift
Intresse för eller erfarenhet av automatisering och AI
Erfarenhet från telekombranschen är meriterande
Förståelse, eller erfarenhet av, utveckling i Go är ett plus
Språk
Flytande engelska i tal och skrift
Om anställningen
Tillsvidareanställning på heltid, så snart som möjligt.
Placeringsort: Umeå
Redo att upptäcka vad som väntar?
Hos oss får du inte bara forma den digitala infrastrukturen - du får också forma din egen framtid.
Join the change. Discover what's next! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
