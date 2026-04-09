Data Steward till spännande techbolag!
Är du en strukturerad och kvalitetsmedveten person som vill att ditt dagliga arbete på riktigt ska ge något tillbaka till planeten? Vare sig du står i startgropen av din karriär eller är redo för nästa spännande utmaning, erbjuder vi en unik möjlighet att växa i en tech-startup med siktet inställt på att förändra världen. Som Data Steward får du en central roll där ditt sinne för ordning och reda blir nyckeln till att bygga framtidens cirkulära lösningar. Här får du chansen att forma din egen utveckling, ta stort ansvar från dag ett och samtidigt vara med och utmana en helt nytänkande bransch. Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är ett innovativt techbolag som driver omställningen mot en cirkulär ekonomi inom fastighets- och byggbranschen. Genom sina digitala lösningar hjälper de företag att transformera ostrukturerad avfallsdata till värdefulla insikter och mätbara resultat. I en bransch som historiskt sett präglats av bristande spårbarhet, erbjuder detta bolag verktygen som krävs för att möta moderna krav på hållbarhetsrapportering och miljöcertifiering. Här får du chansen att bli en del av ett framåtlutat team som vågar utmana traditionella arbetssätt med målet att skapa verklig klimatnytta genom digitalisering.
I takt med att företaget växer behöver de nu utöka sitt tajta team med en Data Steward. I denna roll kommer du att ta över det operativa ansvaret för order- och dataflöden. Detta är en central backend-roll där du säkerställer att all data håller absolut högsta kvalitet.
Här erbjuds du en arbetsplats där "tänk först, gör sen" är ledorden. Kulturen präglas av prestigelöshet, ett genuint hållbarhetsdriv och härlig gemenskap. Eftersom bolaget är en startup i en tillväxtfas finns det fantastiska möjligheter för dig att växa i din roll i takt med att företaget skalar upp.
Du erbjuds
Möjligheten att göra ett genuint, meningsfullt arbete för miljön och driva på den cirkulära ekonomin.
En nyckelroll i en spännande startup-resa med stora personliga utvecklingsmöjligheter.
En central roll där du på sikt får vara med och automatisera och effektivisera dina egna processer.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i två huvudsakliga flöden: hantering av avfallsdatafiler och orderhantering. Initialt innebär rollen en del manuellt arbete, masterdata-hantering och hantera data i Excel. Med tiden förväntas du tillsammans med utvecklarna vara med och utveckla processerna för att göra dem mer automatiserade.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera och kvalitetssäkra avfallsdata: Ta emot och sammanställa ostrukturerad data från olika källor och bearbeta den till strukturerad, användbar information i bolagets system.
Samordna kundordrar: Agera spindeln i nätet genom att hantera inkommande ordrar (t.ex. beställning av kärltömning), förbereda projekt och allokera uppdrag till rätt transportbolag.
Ansvara för masterdata och registervård: Sköta löpande uppdateringar av systemets masterdata, vilket inkluderar prislistor och materialkategoriseringar.
Ge support och service: Ansvara för och besvara inkommande interna ärenden, ordrar och förfrågningar via en gemensam supportmail.
Vi söker dig som
Har en master- eller kandidatexamen inom exempelvis datavetenskap, business intelligence, industriell ekonomi eller statistik.
Har kunskap om dataanalys från tidigare erfarenheter.
Har god förmåga att koordinera och driva projekt framåt.
Är analytisk, strukturerad och gillar problemlösning.
Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Grundläggande programmeringskunskaper.
Erfarenhet av datamodellering.
God kunskap om PowerBI för visualisering och rapportering.
Erfarenhet från en liknande roll som Junior Business Controller eller Data Steward.
För att trivas i den här rollen tror vi att du är en person som älskar kvalitet framför snabbhet. Du är en noggrann "doer" som tycker om att sitta vid datorn, arbeta i Excel och identifiera avvikelser i stora datamängder. Du är inte rädd för att hugga i där det behövs och ser värdet i att först förstå den manuella processen för att sedan kunna förbättra den.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GI91GA". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM
