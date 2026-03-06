Data Scientist nivå 3 (4-8 års erfarenhet)
2026-03-06
Data Scientist (nivå 3)
Vi söker en Data Scientist nivå 3 (ca 4-8 års erfarenhet eller mer) till uppdrag hos kund. Rollen innebär att analysera stora datamängder och utveckla datadrivna lösningar för avancerad analys och prediktiva modeller.
Uppdragsbeskrivning
I rollen kommer du bland annat att:
Analysera stora datamängder för att identifiera mönster och avvikelser.
Utveckla och implementera prediktiva modeller och avancerade analysmetoder.
Arbeta med maskininlärning och GenAI-baserade lösningar.
Samarbeta med verksamhet och tekniska team för att omsätta analyser till praktiska lösningar.
Bidra till utveckling av metoder, verktyg och arbetssätt inom dataanalys.
Skallkrav
Konsulten ska ha:
Minst 4 års erfarenhet som Data Scientist med end-to-end-ansvar i produktionsmiljö (från dataingest till deployment och uppföljning).
Gedigen kompetens i Python samt erfarenhet av avancerad analys på stora datamängder.
Dokumenterad erfarenhet av statistik och experimentering.
Erfarenhet av prompt engineering och LLM-baserad lösningsdesign, inklusive strukturerad promptning, kvalitetssäkring och utvärdering.
Erfarenhet av att utveckla GenAI-lösningar, exempelvis koppling mellan språkmodeller och data/dokument (RAG) eller integration med verktyg/system i Python med testbarhet och loggning.
Förståelse för risker och begränsningar i LLM-modeller (t.ex. hallucinationer, bias och kontextbegränsningar) samt förmåga att designa robusta guardrails och säkerhetsåtgärder.
Förmåga att kommunicera komplexa analyser tydligt till både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från områden relaterade till brottsbekämpning eller finansiell analys.Publiceringsdatum2026-03-06Dina personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Nyfiken, flexibel och villig att lära nytt.
Stark analytisk och problemlösande förmåga.
Ett starkt etiskt förhållningssätt och förståelse för integritetsfrågor kopplade till data.Övrig information
Inkluderingsarbete
Kundens IT-avdelning arbetar aktivt för en inkluderande arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald.
Säkerhetsprövning
Kunden omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning. Uppdraget kan vara säkerhetsklassat och kräva säkerhetsprövning samt säkerhetsskyddsavtal. Processen kan ta 8-12 veckor innan uppstart.
Välkommen med din ansökan:
Välkommen med din ansökan:
Din ansökan med personligt brev och CV sänder du via NXT Interims ansökningslänk.Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.Varmt Välkommen!
Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen. Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, samt Sälj & Marknad och erbjuder paketerade tjänster som de traditionella företagen inte erbjuder idag. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen samt ca 6000 unika kontakter för att kunna hjälpa just er. Vårt agila och innovativa sätt att arbeta präglar vår verksamhet, men gör även att vi oftast ligger steget före i processen. Genom ett modernt, digitalt och GDPR anpassat system tar vi oss säkert genom processen med största sekretess innan vårt första möte. Så ansöker du
