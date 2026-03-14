Data Scientist med AI kompetens till Agio
2026-03-14
Om Agio
Agio är ett väletablerat svenskt IT konsultbolag som grundades 2003 och i dag har kontor i både Stockholm, Luleå och Kiruna. De är experter på att skapa effektivare verksamhetsprocesser inom offentlig sektor och industri - där modern digitalisering, automation och AI står i centrum. Agio är särskilt starka inom ärende- och dokumenthantering, beslutsstöd, digital transformation och skräddarsydd systemutveckling. Med långsiktiga kundrelationer, hög kompetens och fokus på hållbar utveckling levererar de IT lösningar som lyfter organisationer till nästa nivå.
Agio beskriver sig själva som en arbetsplats där kollegor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans - en kultur som kombinerar stark teknisk kompetens med omtanke, balans i livet och engagemang i varje leverans.
Vad vi erbjuder
Som utvecklare på Agio får du en trygg anställning samtidigt som du arbetar i strategiskt viktiga och utvecklande uppdrag hos Agios kunder. Vi erbjuder:
Stark trygghet med kollektivavtal, nära stöd från dina chefer och kollegor med långsiktiga uppdrag.
Tekniskt stimulerande miljöer: du får arbeta hos kunder som ligger i framkant inom automation, verksamhetskritiska IT-lösningar inom offentlig sektor och tung industri.
Kompetensutveckling som prioriteras: vi hjälper dig hitta rätt uppdrag och rätt väg framåt i karriären.
Balans och välmående: uppdrag hos en kund som värnar om hållbara arbetsliv och tydliga arbetsprocesser.
Vad tjänsten innebär
Vill du arbeta med AI, prediktiva modeller och datadriven utveckling i projekt som gör skillnad på riktigt? På Agio får du kombinera teknik, analys och innovation i uppdrag som spänner över allt från brottsbekämpning till smartare vårdinformation.
Vi söker nu erfarna Data Scientists med AI-kompetens till våra team i Stockholm och Luleå - och du väljer själv vilken ort du vill utgå ifrån. Som Data Scientist på Agio hjälper du våra kunder att ta nästa steg i sin digitala resa. Du arbetar med:
Avancerad dataanalys och AI/ML-modeller
Prediktiva modeller och statistiska analyser
Automation, smarta dataflöden och beslutsstöd
Identifiering av nya insikter som skapar direkt verksamhetsnytta
Du blir en viktig del i att hjälpa organisationer utnyttja digitaliseringens möjligheter - från effektivisering till helt nya arbetssätt.
Du hamnar i vårt affärsområde Dataanalys & BI - ett team med BI- och AI-specialister som delar passionen för att skapa värde med data.Vi arbetar Microsoftorienterat och finns både i Stockholm och Luleå. Här får du vara med och påverka framtidens datadrivna beslut i Sverige.
Vem vi söker
Vi söker erfarna Data Scientists som trivs med att kombinera analys, modellering och verksamhetsförståelse med kundnära dialog och praktiskt problemlösning.
Vi tror att du har erfarenhet av:
Minst 4 års arbete som Data Scientist, dataanalytiker eller i AI/ML-roller
AI/ML-modeller såsom prediktion, klassificering och klustring
Python eller R - gärna med scikit-learn, pandas/polars, TensorFlow, PyTorch eller XGBoost
Versionshantering (Git) och containerteknik (Docker)
API-integrationer och arbete med data från flera olika källor
Svenska i tal och skrift
Meriterande om du också har:
Kunskap om informationssäkerhet, GDPR och etisk AI
Erfarenhet av Azure, AWS eller andra molntjänster
Vana av RAG-lösningar, agenter och ramverk som LangChain, LangGraph eller LlamaIndex
Som person är du analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du vill arbeta i projekt som gör skillnad och bidra till ett team där samarbete, innovation och kunskapsdelning är centralt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Agio Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9797923