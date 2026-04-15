Data Scientist
Uppdragsbeskrivning
För vår kunds räkning söker vi nu en erfaren Data Scientis.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Data Scientists som vill delta i ett tvärfunktionellt AI-initiativ med fokus på kundnära tjänster. Konsulterna kommer att ingå i Analys/AI-teamet och arbeta tätt tillsammans med IT-specialister och verksamhetsexperter. Uppdraget innebär att utveckla en kundchatt inom Kundens Microsoft Azure-miljö, kapabel att hantera både generella frågor och ärenden som är specifika för enskilda kunder.
Målet är att ta en stark position på marknaden och skapa robusta, datadrivna lösningar som bidrar till ett hållbart energisystem. För att nå dit behövs nu förstärkning med rätt kompetens.
Ansvarsområden
Arbeta med och vidareutveckla lösningar baserade på LLM samt integrera dessa med befintliga AI-agenter
Ta fram och utvärdera AI- och ML-modeller som används i kundchatten
Använda Kundens data, såsom kund-, anläggnings- och mätdata, för att möjliggöra kundanpassade svar i chatten
Medverka i utformningen av lösningens arkitektur
Dokumentera lösningar för att säkerställa kunskapsöverföring till Kundens organisation
Samarbeta nära utvecklare, arkitekter och verksamhet i ett agilt arbetssätt
Krav på kompetens
Dokumenterad och omfattande erfarenhet inom Data Science och maskininlärning
God erfarenhet av att arbeta med maskininlärningstjänster i Microsoft Azure, särskilt kopplat till LLM-lösningar
Mycket goda kunskaper i Python samt relevanta ramverk inom ML/AI
Erfarenhet av att hantera både strukturerad och ostrukturerad data
Förståelse för modellutvärdering, prestandaoptimering och kostnadsaspekter
Förmåga att förklara tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Erfarenhet från tidigare projekt med chatbaserade, kundnära AI-lösningar
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Meriterande om du har levererat teamlösningar från leverantörssidan
Meriterande
Erfarenhet från energibranschen, offentlig sektor eller utveckling av kundnära digitala tjänster
Kunskap inom MLOps och erfarenhet av att sätta modeller i produktionPubliceringsdatum2026-04-15Kvalifikationer
Du är analytisk, nyfiken och lösningsfokuserad, och trivs med att ta dig an komplexa tekniska utmaningar. Du arbetar självständigt när det behövs, men är också en lagspelare som bidrar i tvärfunktionella team. Du har ett starkt intresse för AI och ser möjligheter där andra ser begränsningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: rekrytering@doerbemanning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Data scientist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Doer Bemanning AB
(org.nr 559154-2690) Arbetsplats
D E & P Consulting AB Jobbnummer
9857284