Data Scientist
Xolaris Civil Security AB / Datajobb / Luleå
2025-12-22
Vi söker en Data Scientist som vill utforska det okända tillsammans med oss och bygga produkter som gör verklig skillnad i samhället.
Hitta insikter där andra ser brus
Vad händer när man kombinerar avancerad maskininlärning med några av samhällets mest komplexa dataflöden? På Xolaris utforskar vi svaret varje dag. Vi arbetar i miljöer där data är ofullständig, osäker och svårtolkad - där standardmetoder inte räcker och förmågan att upptäcka dolda mönster är avgörande. Våra kunder verkar inom områden där sekretess, precision och insikt spelar en central roll: civil och militär underrättelse, brottsbekämpning, säkerhet och försvar.
Som Data Scientist får du chansen att forma hur vi angriper problem som ingen annan har löst tidigare. Du blir del av ett erfaret team, med tvärfunktionellt arbetssätt, där du arbetar i hela utvecklingskedjan: från utforskning och analys till prototyper och färdiga lösningar.
Vi kombinerar avancerad dataanalys, maskininlärning, deep learning, generativa metoder och representationer av komplex information för att upptäcka mönster som annars förblir dolda. Du får arbeta med tekniker som Generative AI, Deep Learning, LLMs, Vector Embeddings och NER samt verktyg som Python, PyTorch, Spark, LangChain och Jupyter.
I rollen förväntas du:
Utforska, analysera och modellera komplexa, osäkra och ofta ofullständiga data.
Utveckla prototyper och lösningar som fungerar både i teori och verklig användning.
Identifiera mönster och samband där traditionella metoder inte räcker till.
Arbeta nära domänexperter och tekniker i tvärfunktionella team.
Bidra till hög nivå av känslig informationshantering och säkerhetsmedvetna arbetssätt.
Vi söker dig som:
Drivs av utmaningar och att lösa svåra problem som ingen löst tidigare
Är nyfiken, analytisk och motiverad av att skapa lösningar som gör skillnad i samhället.
Har erfarenhet av data science, machine learning eller angränsande områden.
Trivs i en miljö där kvalitet, säkerhet och ansvar är naturliga delar av vardagen.
Kan genomgå säkerhetsprövning vid behov.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor, tjänstepension, modern utrustning, fri träning och friskvårdsbidrag. Kompetensutveckling är en naturlig del av vårt arbete - vi lär av varandra, testar nya metoder och satsar på utbildningar som stärker både dig och verksamheten. Vi arbetar gärna tillsammans på plats på kontoret för att främja problemlösning och gemensam förståelse, men distansarbete är möjligt när det behövs.Publiceringsdatum2025-12-22
Sista dag att ansöka är 15 februari 2026
Placeringort: Luleå, med möjlighet till distansarbete
Ansök genom att skicka ett personligt brev och CV till careers@xolaris.se
Även om du inte aktivt söker en ny utmaning just nu är du varmt välkommen att höra av dig. Vi är alltid nyfikna på att lära känna fler som vill vara med och forma nästa generation av teknik som gör verklig skillnad i samhället.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xolaris Civil Security AB
