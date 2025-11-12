Data Scientist
2025-11-12
Svenska Spel är mitt i en förändringsresa där AI och maskininlärning hjälper oss att utveckla nya tjänster och fatta mer träffsäkra beslut. Nu finns dessutom möjligheten att bli en del av vårt starka team Data & Insikter som jobbar med just det här, då vi söker två nya kollegor - en Data Scientist och en Senior Data Scientist.
Kan du se mönstren som ingen annan ser? Drivs du av att skapa affärsvärde? Ta chansen att vara med och accelerera vår datatransformation. Hos oss får du kombinera analys, modellering och maskininlärning för att skapa smartare, sunda och roligare spelupplevelser för våra kunder! Vad kommer du att göra? Du blir en del av vårt engagerade team som levererar analyser och maskininlärningsmodeller till hela Svenska Spel. Här hanterar vi över 10 miljoner transaktioner varje dag, så du får arbeta med stora, varierade datamängder och verkliga affärsproblem.
Vi tror att du gillar att vrida och vända på data, hitta berättelserna bakom siffrorna och förvandla insikter till konkreta resultat. Du kommer ibland jobba i mindre projekt med andra specialister, ibland stå mitt i verksamheten och prata om teamets arbete och vad ni faktiskt åstadkommer.
Oavsett roll kommer du att:
Utforska, analysera och modellera data för att skapa insikter som gör skillnad
Arbeta med hela processen - från att förstå behovet till att bygga och produktionssätta ML-modeller
Samarbeta nära affären och våra Tech-team för att hitta nya möjligheter och skapa affärsnytta
Koda i Python och SQL/BigQuery med moderna verktyg som Jupyter Notebook, Vertex AI, Terraform och dataform
Visualisera och kommunicera dina resultat på ett tydligt och engagerande sätt
Är du den som kommer att göra det? Tillsammans utforskar vi hur data kan driva affären framåt. Här finns både plats för dig som vill ta ledningen tekniskt och för dig som vill växa i en nyfiken och lärande miljö. Som Senior Data Scientist har du flera års erfarenhet av att bygga ML-modeller från analysfasen till produktionssättning, från ax till limpa till helt enkelt. Du tar ledande roller i projekt, vägleder kollegor och är del av utvecklingen av våra tekniska verktyg. Du trivs i gränslandet mellan teknik och affär, och gillar att se hur dina modeller skapar konkret värde i verksamheten. I rollen som Data Scientist kan du vara nyexaminerad och drivs av att utforska data, formulera hypoteser och hitta mönster där andra ser brus. Du gillar att lösa komplexa problem, testa nya idéer och metodiskt förstå processer på djupet. Du trivs i miljöer där vägen inte alltid är spikrak och vill bidra till att förvandla analys till ML-modeller som gör skillnad i vardagen.
För båda rollerna söker vi dig som har:
Erfarenhet av att arbeta med maskininlärning, analys och prediktiv modellering
Goda kunskaper i Python, BigQuery/SQL, Vertex AI, Dataform, Terraform
Förmågan att formulera och kommunicera komplexa resultat på ett enkelt och inspirerande sätt
En relevant akademisk bakgrund inom maskininlärning, datavetenskap, statistik, matematik, teknisk fysik eller liknande
Vi är Svenska Spel Svenska Spel är hela Sveriges spelbolag. Vi skapar hållbara och roliga spelupplevelser som bidrar till ett bättre Sverige. Genom spel som Triss, Stryktipset och Oddset ger vi våra fyra miljoner kunder spänning, glädje och drömmar. Våra spel är enkla och trygga och oavsett om man spelar online eller fysiskt, själv eller tillsammans med andra, så ska upplevelsen alltid vara positiv. Vi vill att fler ska spela hållbart hos oss och vår verksamhet ska bedrivas på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Varje år går överskottet till statskassan. Vi är Sveriges största idrottssponsor och investerar nära 300 miljoner kronor årligen i svensk idrott. Vi är modiga, nyfikna och strävar efter enkelhet i allt vi gör samt skapar resultat tillsammans.
Tjänsterna är båda tillsvidareanställningar med placering i Stockholm.
Vi jobbar löpande med urval och intervjuer så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på några urvalsfrågor, och behöver inte skicka med personligt brev.
För frågor om tjänsten, kontakta Anna Abelin Leo, Tf Chef Data & Insikter, anna.abelin-leo@svenskaspel.se
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Team Talent Acquisition, teamta@svenskaspel.se
(Och som du kanske redan sett så söker vi ytterligare en Data Scientist för team AI Enablement, den annonsen hittar du här).
